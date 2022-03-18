Нижегородские школьники прошли обучение в Русском музее фотографии Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Нижегородские школьники прошли обучение в Русском музее фотографии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, 40 учеников школ Нижнего Новгорода, Богородского, Кстовского, Сокольского, Володарского, Первомайского, Дивеевского и Тонкинского районов прошли обучение в рамках проекта "Удивительная фотография" в Русском музее фотографии.

Проект реализуется совместно с образовательным центром "Вега" в рамках программы развития и профессиональной поддержки талантливых детей и молодежи по направлению "Искусство" министерства культуры и министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

На протяжении месяца сотрудники музея проводили практические и онлайн-занятия по искусству фотографии. Теоретическая программа курса посвящалась истории возникновения фотографии, основным этапам развития фототехники, главным жанрам фотоискусства: портрету, пейзажу и натюрморту. Важной частью обучения было виртуальное знакомство с музейными коллекциями. Среди них работы Андрея Карелина и Максима Дмитриева, которые входят в золотой фонд российской фотографии, а также различные фотокамеры. После каждого теоретического занятия дети получали домашние задания по фотосъемке.

Результатом проекта станет итоговая выставка «Удивительная фотография» в выставочном зале «Объектив» библиотеки им. А.С.Макаренко, где будут представлены в сравнении первые и итоговые снимки участников проекта.

Второй набор детей в рамках проекта запланирован на июнь 2022 года.