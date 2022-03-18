Экотехнопарк планируется создать в Дзержинске Экономика

Экотехнопарк планируется создать в Дзержинске, сообщает пресс-служба администрации города.

Стоит отметить, что уже восемь резидентов уже выразили заинтересованность во вхождении в его состав.

Как сообщил мэр Дзержинска Иван Носков, экотехнопарт планируется создать в рамках пилотного проекта правительства Нижегородской области и публичной правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" (ППК "РЭО"). Об этом.

Он отметил, что в Дзержинске есть все необходимые ресурсы для открытия экотехнопарка. Для его размещения может быть выбрана промышленная площадка "Заря", которая способна объединить сразу несколько производственных, научно-исследовательских, инжиниринговых, образовательных и прочих агентов.

"Промплощадки Дзержинска имеют высокий потенциал для развития. На территории "Зари" есть все необходимые для открытия экотехнопарка ресурсы – газ, электричество, вода, канализация. Наши вузы и техникумы смогут обеспечить новые предприятия квалифицированными кадрами. Важно, что промышленные предприятия Дзержинска, работающие в разных отраслях экономики, объединяются и развивают совместно и самостоятельно экологические проекты. Это признак ответственного отношения к природе, людям и еще один шаг к развитию безопасного производства", - сказал Иван Носков.

Экотехнопарк площадью 170 тыс. кв. м планируется ввести в эксплуатацию в ноябре 2023 года. Резиденты, готовые войти в его состав, по словам главы Дзержинска, смогут реализовать совместные экологические производственные проекты совместно с предприятиями как химической, так и других отраслей.

"Экотехнопарк в Нижегородской области станет одним из первых объектов в Российской Федерации, созданных на принципах экономики замкнутого цикла. Целью проекта является создание такой модели производства и потребления, которая базируется на возобновлении ресурсов при использовании отходов в процессе производства новой продукции, товаров, увеличении срока службы изделий, материалов, их повторного применения. Важно отметить, что этот проект позволит стимулировать вовлечение отходов в хозяйственный оборот, сформирует дополнительную сырьевую базу для многих отраслей промышленности и, как следствие, будет способствовать улучшению экономической обстановки в регионе", - считает президент ассоциации "Дзержинскхимрегион" Дмитрий Огородцев.

Как сообщалось ранее, правительство Нижегородской области и ППК "РЭО" подписали "дорожную карту" по реализации пилотного проекта создания в нашем регионе экотехнопарка на принципах экономики замкнутого цикла.