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Экономика

Особенности работы на иностранных рынках в условиях санкций обсудили в ходе экспортного совета Нижегородской области

30 марта 2022 09:18  [90] Экономика

Представители более 80 нижегородских предприятий приняли участие в заседании экспортного совета Нижегородской области под председательством заместителя губернатора региона Андрея Саносяна, сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам Андрея Саносяна, в сложившейся ситуации важно продолжать экспортную деятельность - находить новые рынки сбыта и логистические решения.

"В прошлом году объем экспорта из Нижегородской области превысил 5 млрд долларов, что почти на 30 % больше, чем в 2020-м. Мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить набранные темпы. Необходимо оперативно менять логистические цепочки, переформатировать экспортные потоки на перспективные сегодня направления, такие как Китай, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан и другие восточные страны, корректировать меры поддержки исходя из возникающих потребностей", - отметил заместитель губернатора.

В ходе заседания предприниматели смогли получить ответы на вопросы не только от представителей органов исполнительной власти, но и от специалистов таможенной службы, Волго-Вятского ГУ Банка России и нижегородской торгово-промышленной палаты.

"Мы ведем постоянную работу с экспортерами, собираем и анализируем проблемные кейсы, после чего совместно с коллегами вырабатываем пути решения", - добавил Андрей Саносян.

Как сказал министр промышленности торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, для предприятий сейчас важно не замыкаться на собственных проблемах и попытках решить их в одиночку.

"Мы организовали сбор потребностей по продукции, попавшей под ограничения, и по поручению губернатора Глеба Никитина создали Центр импорта и импортозамещения, который ведет учет товаров, попавших под санкции, и продукции, способной заменить импортные аналоги. Собрано уже более 3300 заявок, и база постоянно пополняется. Это позволяет собрать информацию о том, в чем нуждается нижегородская промышленность и что она может предложить в качестве замены импортным составляющим на уровне области и страны. Сейчас мы выявляем потребности по отраслям, это информация также важна на федеральном уровне, потому что позволяет разрабатывать действительно необходимые меры поддержки как для импортозамещающих компаний, так и для экспортеров", - рассказал министр.

По мнению участника экспортного совета – директора компании "Евросид" Дмитрия Кузнецова, такие мероприятия очень важны.

"Я вижу, что сегодня ежедневно федеральные и региональные власти принимают меры для поддержки бизнеса. Но всегда есть вопросы, особенности и нюансы, по ним необходимы разъяснения, которые можно получить именно на таких встречах. Здесь можно задать вопросы представителям Центробанка, таможни и других ведомств. Я получил ответы на свои вопросы, и хорошо, что мы смогли услышать коллег, узнать, с какими проблемами они сталкиваются и как их решают. В бизнесе все взаимосвязано – сегодня сложности возникли у других, а завтра могут появиться и у тебя. Важно, чтобы уже было готовое решение", - поделился Дмитрий Кузнецов.

За дополнительной информацией о поддержке экспорта можно обратиться в АНО "Центр развития экспорта Нижегородской области" по телефону: 8 (831) 435-18-48.

Перечень востребованной продукции в условиях санкций можно прочесть на сайте министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области: https://new-minprom.government-nnov.ru/presscenter/news/3878/. По этой же ссылке можно сообщить о возможности поставки востребованной продукции.

Экспортный совет проводится в соответствии с задачами по увеличению объема несырьевого неэнергетического экспорта, закрепленными в нацпроекте "Международная кооперация и экспорт". В рамках нацпроектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" нижегородские предприятия, нацеленные на работу на зарубежных рынках, могут получить различные меры поддержки: бесплатные обучающие курсы, помощь при создании сайтов на иностранных языках. Также они могут стать участниками программ акселерации, получить льготные кредиты, компенсацию транспортных расходов, компенсацию за участие в зарубежных выставках и т.д.

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Теги:
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