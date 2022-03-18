Офис почетного консула Словении прекратит свою работу в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Офис почетного консула Словении прекратит свою работу в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов.

Согласно информации, закрытие связано с недружественными шагами Словении в отношении России.

"В связи с недружественными шагами Республики Словения в отношении Российской Федерации, исходя из принципа взаимности, Министерство иностранных дел Российской Федерации отзывает согласие на учреждение поста почетного консула Республики Словения в Нижнем Новгороде и аннулирует ранее выданную экзекватуру Евгению Загороднему", – заявил Сергей Малов.

Напомним, что Евгений Загородний занимал пост почетного консула с 2014 года и осуществлял свою деятельность в пределах Республики Башкортостан, Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Чувашской Республики, Пермского края, Кировской и Нижегородской областей.