Офис почетного консула Словении прекратит свою работу в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов.
Согласно информации, закрытие связано с недружественными шагами Словении в отношении России.
"В связи с недружественными шагами Республики Словения в отношении Российской Федерации, исходя из принципа взаимности, Министерство иностранных дел Российской Федерации отзывает согласие на учреждение поста почетного консула Республики Словения в Нижнем Новгороде и аннулирует ранее выданную экзекватуру Евгению Загороднему", – заявил Сергей Малов.
Напомним, что Евгений Загородний занимал пост почетного консула с 2014 года и осуществлял свою деятельность в пределах Республики Башкортостан, Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Чувашской Республики, Пермского края, Кировской и Нижегородской областей.
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