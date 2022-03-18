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Общество

Более 7,5 тыс. договоров на подключение домовладений к газу заключено в Нижегородской области

30 марта 2022 13:34  [103] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 7,5 тысячи договоров на подключение домовладений к газу заключено в Нижегородской области по программе догазификации домовладений, сообщает ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" по итогам совещания по этому вопросу, в котором приняли участие представители министерства энергетики и ЖКХ и министерства социальной политики Нижегородской области, регионального отделения "Единой России", депутаты регионального Законодательного собрания.

Представители "Газпром газораспределение Нижний Новгород" рассказали об информировании населения о программе догазификации, сроках ее реализации, об инструкции по газификации частного дома, обязанностях заявителя в рамках договора, о требованиях к помещению. Участникам программы догазификации достаточно собрать основной комплект документов, а дальнейшее сопровождение договора выполнят специалисты "Газпром газораспределение Нижний Новгород" - от строительно-монтажных работ до границ и в границах земельного участка до врезки в газопровод и подключения природного газа.

По итогам совещания его участники договорились оказывать поддержку населению в сборе документации и консультационную помощь, в том числе в вопросах минимального набора необходимого газового оборудования. Также решено составить перечень добросовестных газораспределительных компаний, которые могут выступать в качестве подрядчиков при выполнении работ по газификации домохозяйств, и проанализировать заявки, по которым не заключены договоры на подключение, оценив возможность оказания адресной поддержки населению при подведении газа в дом.

Совместно с администрациями районов планируются консультации жителей отдаленных населенных пунктов по догазификации в рамках работы мобильного офиса газоснабжающей организации.

"Мы прогнозируем, что основное количество заявок на догазификацию получим с наступлением весенне-летнего периода, и готовы заключить договор и провести все необходимые работы по подключению газа в дома каждому заявителю", - отметил директор компании Сергей Комиссаров.

Согласно принятому плану-графику, догазификации в Нижегородской области подлежит свыше 27,2 тыс. домохозяйств. На сегодня принято более 14 тыс. заявок.

Напомним, по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина социально-незащищенные нижегородцы могут рассчитывать на поддержку со стороны области для оплаты закупки и установки газового оборудования в доме – в соответствии с федеральной программой догазификации бесплатно газ подводят к границе домовладения.

"Размер социальной поддержки при догазификации в регионе составит до 160 тысяч рублей. Это один из самых высоких показателей в стране. Такую сумму планируется предусмотреть для многодетных семей, где воспитывается четверо и более детей. До 120 тысяч рублей будет направляться другим льготным категориям граждан, например, семьям, где есть дети с ограниченными возможностями здоровья. До 60 тысяч рублей составит размер компенсации малоимущим гражданам, нуждающимся в такой поддержке", - заявлял ранее Глеб Никитин.

По предварительной оценке, около 4 500 собственников нуждается в поддержке при проведении данных работ в своих домах.

Как уже сообщалось, в 2021 году президент России Владимир Путин подписал закон с поправками фракции "Единой России" о бесплатном доведении газа до участков. Партия также предложила расширить меры поддержки льготников при социальной газификации - распространить их на всю страну и стандартизировать стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан.

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Теги:
Газопровод Газоснабжение
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