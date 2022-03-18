Банк "Открытие": три четверти россиян сохранили доверие к банковской системе Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Бесперебойная работа дистанционных сервисов, выгодные условия по вкладам и кредитам с господдержкой, широкая сеть отделений и банкоматов, а также системная значимость стали у частных клиентов главными критериями оценки при выборе кредитной организации в марте. Таковы результаты опроса, проведенного экспертами банка "Открытие".

13% респондентов заявили, что их доверие к банкам в марте выросло (в Москве этот показатель составил 17%). Наибольший рост доверия к банкам отмечен у молодой аудитории - о повышении доверия к банкам заявили 21% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет против 9% в категории старше 50 лет. У 62% россиян отношение к банкам не изменилось. О снижении доверия к российским банкам сообщили 25% опрошенных.

По результатам опроса главным критерием при выборе банковских продуктов для россиян остается надежность банка (81%, рост в 2 раза по сравнению с докризисными показателями). Среди других критериев опрошенные чаще всего называли условия по вкладам (37%, рост в 2 раза по сравнению с докризисными показателями), бесперебойную работу интернет-банка (31%), широкую сеть отделений и банкоматов (29%, рост в полтора раза по сравнению с докризисными показателями) и финансовые результаты кредитной организации (29%).

Кроме того, по сравнению с началом 2022 года среди критериев выбора банковских продуктов вдвое выросло значение "условий по кредитам, в том числе ипотеке" и в 1,7 раза присутствие государства среди ключевых акционеров банка. При этом принадлежность банка к числу "дочек" иностранных кредитных организаций важна лишь для 2% опрошенных.