Яна Лантратова: "Уникальный опыт Нижегородской области по работе с детьми с ОВЗ необходимо тиражировать" Общество

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в рамках визита в Нижегородскую область посетила ресурсный центр социальной поддержки людей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и театр "Пиано" при школе-интернате для глухих детей.

Ресурсный центр социальной поддержки людей с РАС год назад был создан на базе центра социального развития Нижегородской области. Сюда могут обратиться семьи за помощью и получить поддержку специалистов. В центре составят индивидуальный маршрут, позволяющий получать комплекс услуг в сфере социальной защиты, образования, здравоохранения, культуры, спорта и занятости. Также в центре работают кабинеты, которые оснащены всем необходимым реабилитационным и диагностическим оборудованием, кабинеты для проведения индивидуальных и групповых занятий, интеграционные мастерские.

"Я не в первый раз в Нижегородской области, но каждый раз, приезжая сюда, вижу что-то новое и интересное. Сегодня посетила уникальный ресурсный центр для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Меня искренне поразил кадровый состав. Здесь работают прекрасные специалисты - логопеды, психологи, дефектологи, специалисты адаптивной физической культуры, социальные реабилитологи, тьюторы, которые создают индивидуальные маршрутные карты для каждого ребенка, помогают семьям. Мы видим тесное взаимодействие родителей и педагогов, которое помогает ребенку справиться со своими проблемами и добиться успехов. С руководителем центра Алисой Бадьяновой мы обсудили законодательные инициативы, которые помогут совершенствовать эту деятельность. Считаю, что уникальный опыт Нижегородской области по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья необходимо тиражировать в учреждениях других регионов России", - сказала Яна Лантратова.

Также депутат Госдумы посетила театр "Пиано" при Нижегородской школе-интернате для глухих детей. Руководители театра Владимир и Марина Чикишевы создали оригинальную методику, направленную на развитие способностей ребенка через взаимодействие с окружающим пространством при помощи движения и пластики.

"Впервые увидела уникальный театр в школе для слабослышащих. Умение понимать друг друга без слов – это то, чего по-настоящему не хватает в нашем современном мире. То, чему нужно поучиться у этих детей всем взрослым. Методика, действующая в театре, помогает социализации детей, способствует развитию их таланта. Этот опыт нужно обязательно транслировать. Я посмотрю, какие учреждения страны могли бы его перенять", - добавила Яна Лантратова.