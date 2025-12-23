Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 декабря 2025 14:55Нижегородцам рассказали, чем опасны клещи с живых новогодних ёлок
23 декабря 2025 14:43Запись к врачу через MAX тестируют в Нижегородской области
23 декабря 2025 14:41Лучших добровольцев региона наградили в Нижегородской области
23 декабря 2025 14:16Нижегородцам объяснили, откуда в новом тоннеле метро вода
23 декабря 2025 14:11Билайн запустил новогоднюю акцию для клиентов "плана б." — обмен гигабайтов на скидки и промокоды от партнёров
23 декабря 2025 13:44Почти 50 000 нижегородцев получили доступ к мобильному интернету за пять лет
23 декабря 2025 13:30400 беременных студенток получили по 100 000 рублей в Нижегородской области
23 декабря 2025 13:15Названы самые частые нарушения "Нижегородпассажиравтотранса" в 2025 году
23 декабря 2025 13:02Автомобилисты совершили более 52 млн поездок по скоростной трассе М-12
23 декабря 2025 13:00Павильоны у Речного вокзала в Нижнем Новгороде будут реконструированы
Общество

Запись к врачу через MAX тестируют в Нижегородской области

23 декабря 2025 14:43 Общество
Запись к врачу через MAX тестируют в Нижегородской области

Фото: Максим Герасимов

В Нижегородской области начали тестировать возможность записи на прием к врачу через отечественный мессенджер MAX.

Пока сервис доступен в ограниченном режиме и используется только медицинскими работниками, пишет главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

"Без проблем записался к терапевту. И тут же отменил прием", - отметил он.

Подобные цифровые решения уже работают в некоторых других субъектах страны. Вскоре сервис полноценно запустят и в Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что подтверждать свой возраст, в том числе в магазинах, можно с помощью "Цифрового ID" в MAX.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье Технологии
Поделиться:
Новости по теме
16 декабря 2025 19:21Министр Пучков объяснил необходимость перехода нижегородских школ на MAX
04 декабря 2025 14:55Госпаблики Нижегородской области расширяют присутствие в MAX
28 ноября 2025 12:30Доступ к школьным стадионам откроют для всех нижегородцев
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных