Запись к врачу через MAX тестируют в Нижегородской области

Фото:
В Нижегородской области начали тестировать возможность записи на прием к врачу через отечественный мессенджер MAX.
Пока сервис доступен в ограниченном режиме и используется только медицинскими работниками, пишет главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.
"Без проблем записался к терапевту. И тут же отменил прием", - отметил он.
Подобные цифровые решения уже работают в некоторых других субъектах страны. Вскоре сервис полноценно запустят и в Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что подтверждать свой возраст, в том числе в магазинах, можно с помощью "Цифрового ID" в MAX.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+