Запись к врачу через MAX тестируют в Нижегородской области

Фото: Максим Герасимов

В Нижегородской области начали тестировать возможность записи на прием к врачу через отечественный мессенджер MAX.

Пока сервис доступен в ограниченном режиме и используется только медицинскими работниками, пишет главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

"Без проблем записался к терапевту. И тут же отменил прием", - отметил он.

Подобные цифровые решения уже работают в некоторых других субъектах страны. Вскоре сервис полноценно запустят и в Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что подтверждать свой возраст, в том числе в магазинах, можно с помощью "Цифрового ID" в MAX.