Автомобилисты совершили более 52 млн поездок по скоростной трассе М-12

23 декабря 2025 13:02 Общество
С момента запуска движения по скоростной автомагистрали М-12 "Восток", соединяющей Москву и Казань, количество поездок превысило 52 миллиона. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Он отметил, что строительство трассы стало одним из наиболее масштабных инфраструктурных проектов последних лет. Благодаря новой дороге время в пути между двумя городами сократилось почти вдвое, что сделало маршрут особенно популярным среди автомобилистов.

По словам Хуснуллина, трасса оказывает значительное влияние не только на регионы, через которые она проходит, но и на экономику страны в целом. За время эксплуатации по М-12 было перевезено свыше 150 миллионов тонн грузов, что способствовало формированию новых логистических цепочек.

Кроме того, строительство магистрали дало мощный импульс развитию туризма. В таких регионах, как Московская, Владимирская, Нижегородская области, а также Республика Татарстан и Чувашская Республика, наблюдается рост загрузки гостиниц от 30% до 100%.

Хуснуллин также подчеркнул, что наряду с туристической отраслью активизировалось и жилищное строительство. Новая дорога расширяет градостроительные перспективы регионов и способствует их комплексному развитию.

В Нижегородской области в связи с запуском М-12 число туристов в 2025 году выросло почти на 25%. В августе около М-12 рядом с Арзамасом открылся первый отель для путешественников на автомобиле.

Также сообщалось, что на участке трассы М-12 в Нижегородской области обновили карту пунктов отдыха и автозаправок.

