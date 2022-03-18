Нижегородцев приглашают к участию в конкурсе "Студенческий стартап" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Жители Нижегородской области могут принять участие в конкурсе "Студенческий стартап".

Отбор проектов будет проходить по семи тематическим направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии.

"Мы видим, что конкурс вызывает большой интерес среди студентов. Каждый третий посетитель сайта начал заполнять заявку. При этом молодые люди представляют проекты по актуальным для правительства России направлениям – цифровизации и импортозамещению. На сегодняшний день 32 процента заявок, поступивших на конкурс, связано с развитием цифровых технологий. Еще 21 процент посвящен созданию новых приборов и производственных технологий", - отметил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

В конкурсе могут принять участие студенты, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, которые готовы разработать на основе собственных научно-технических и научно-технологических исследований новый товар, изделие, технологию или услугу, имеющие потенциал коммерциализации. Победители получат гранты и смогут реализовать свои проекты.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил жителей региона принять участие в конкурсе.

"У нас много талантливых студентов, учащихся по соответствующим профилям. Для них это возможность проявить себя, начать собственное дело, обрести единомышленников", - сказал Глеб Никитин.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте конкурса: https://fasie.ru/studstartup/