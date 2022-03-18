Детсад, школу и дом культуры отремонтируют в селе Ямново на Бору Общество

Школу, детский сад и дом культуры отремонтируют в селе Ямново городского округа города Бор Нижегородской области по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" в 2022 году.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, также в муниципалитете по программе будет проведен газ к жилым домам деревни Плотинки и села Ивановское. На реализацию проекта выделено более 270 млн рублей, из которых 237 млн рублей – средства федерального бюджета.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что госпрограмма позволяет в целом изменить жизнь к лучшему в селах и деревнях.

"В этом году в рамках программы начнется строительство 70 индивидуальных жилых домов и двух домов блокированной застройки для 78 семей из 14 муниципалитетов области. Кроме того, в 28 муниципалитетах планируется благоустроить более 80 общественных пространств: провести ремонт улично-дорожной сети и пешеходных дорожек, оборудовать детские и спортивные площадки, возвести объекты уличного освещения и обустроить площадки для твердых коммунальных отходов", - отметил Глеб Никитин.

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов отметил, что участие Нижегородской области в госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" способствует заинтересованности людей жить и работать на селе.

"Хороший пример – это как раз крупный проект по развитию села Ямново в городском округе городе Бор. В его рамках предусмотрен капитальный ремонт школы, детского сада, дома культуры и строительство водоочистной станции", - сказал Николай Денисов.

Он напомнил, что на реализацию различных проектов по развитию сельских территорий Нижегородской области в текущем году будет направлено свыше 1 млрд рублей – это средства федерального, областного и местного бюджетов, а также финансирование из внебюджетных источников.