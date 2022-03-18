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Общество

Лидер "Новых людей" Рустам Досаев прокомментировал рейтинг влиятельности депутатов регионального парламента

31 марта 2022 10:01  [75] Общество
Рустам Досаев

Рустам Досаев

Фото: архив Рустама Досаева

Депутат Нижегородского областного законодательного собрания, лидер фракции политической партии "Новые люди" прокомментировал рейтинг влиятельности депутатов регионального парламента. Об этом он написал в своём телеграмм-канале "Досаев".

По словам Рустама Досаева, он с любопытством ознакомился с рейтингом влиятельности депутатов регионального парламента от ИА "Нижний сейчас".

Рейтинг составляли с учетом мнений уважаемых экспертов и политологов. Депутатский корпус работает уже полгода и эксперты сделали первые выводы, оценивая депутатов по трем критериям: "Влиятельность", "Узнаваемость" и "Информационная активность". Рустам Досаев вошел в ТОП-10 рейтинга.

"Вместе с коллегами из регионального отделения партии "Новые люди" мы действительно много работаем над проектами, направленными на улучшения в регионе. Задач очень много, нет смысла все перечислять. Приятно, что моя работа и коллег из регионального отделения партии "Новые люди" видна. Сбавлять темпы никто не собирается", - подчеркнул Рустам Досаев.

Депутат поделился своим взглядом на работу политических партий. По его мнению, сегодня не время соревноваться. Нам всем нужно объединиться и работать над реализацией своих программ во благо региона и страны. Главный запрос от людей, на которых мы в конечном итоге работаем - наладить жизнь в новых условиях. Для этого нужны грамотные экономические и социальные предложения.

"Не хочется выпячивать себя, но скажу, что "Новые люди" на федеральном уровне подготовили более 70 предложений по поддержке экономики в условиях санкций. Важно, что нас слышат и одобряют наши предложения на уровне президента и правительства. Что же до региональной повестки, то нижегородское Заксобрание совместно с областным правительством тоже работают оперативно и слаженно, но от нас ждут большего", - отметил в завершении Рустам Досаев.

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Теги:
Депутаты Рейтинг
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