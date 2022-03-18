Теплоэнерго
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 марта 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Бизнес
31 марта 2022 10:25  [29] МегаФон увеличивает емкость резерва облачной инфраструктуры в семь раз
30 марта 2022 18:14  [358] Нижегородские предприниматели смогут получить льготные кредиты и господдержку для реализации инвестпроектов
30 марта 2022 13:55  [279] Банк "Открытие": три четверти россиян сохранили доверие к банковской системе
30 марта 2022 12:53  [299] "Ростелеком" лидирует на рынке платного ТВ для корпоративных клиентов по итогам 2021 года
30 марта 2022 11:42  [309] ВТБ: продажи ипотеки с господдержкой могут вырасти на 40% после модернизации программы
29 марта 2022 16:43  [361] Банк "Открытие" запустил для клиентов более десяти программ поддержки
29 марта 2022 15:03  [375] ВТБ улучшил условия выдачи ипотеки с господдержкой
29 марта 2022 14:16  [379] Банк "Открытие" проведет серию антикризисных вебинаров для предпринимателей
29 марта 2022 13:24  [488] Автодилер "Mercedes – Benz" в Нижнем Новгороде работает в штатном режиме
29 марта 2022 10:42  [371] ВТБ дал рекомендации по безопасному проведению сделок с недвижимостью
Бизнес

МегаФон увеличивает емкость резерва облачной инфраструктуры в семь раз

31 марта 2022 10:25  [29] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

МегаФон закупил дополнительное оборудование и масштабирует мощность облачного сервиса для бизнеса и госсектора. 

"На российском рынке облачных услуг наблюдается два тренда. Во-первых, спрос на такие технологии вырос в 10 раз. Во-вторых, появились сложности с поставками оборудования для оснащения дата-центров. В результате у провайдеров облачных решений может возникнуть дефицит вычислительных мощностей", - говорит Алексей Извеков, руководитель по развитию бизнеса облачных и инфраструктурных решений МегаФона. 

Дополнительные серверы позволят МегаФону в семь раз нарастить объем свободных ресурсов платформы "МегаФон Облако", предназначенной для оказания услуг по аренде вычислительных мощностей корпоративным клиентам. Компания обеспечивает бесшовную миграцию данных новых пользователей без прерывания бизнес-процессов. Это позволяет клиентам минимизировать риски, связанные с сохранностью данных. 

"Мы понимаем сложную ситуацию, в которой оказался российский бизнес и сохраняем цены на виртуальные ресурсы без изменений", - говорит Алексей Извеков. 

Платформа "МегаФон Облако" была запущена в марте 2020 года и работает на базе четырех дата-центров, расположенных в Москве, Новосибирске и Хабаровске. Центры соответствуют стандарту Tier III Certification of Operational Sustainability, аттестованы по требованиям информационной безопасности к государственным информационным системам и в соответствии с ФЗ-152 о персональных данных. Использовать продукт могут как коммерческие, так и государственные заказчики. 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
мегафон
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Кирилл Зайцев «Мой Лермонтов»
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph