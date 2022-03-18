Зарубежные СМИ: Из 193 государств - членов ООН более 150 не поддержали санкции против России Политика

Введённые Западом санкции против России из-за событий на Украине не отражают волю международного сообщества. Такая точка зрения изложена в статье, опубликованной в четверг в ведущей гонконгской газете South China Morning Post, сообщает ТАСС.

Так, колумнист гонконгской газеты South China Morning Post Чжоу Сяомин заявил, что большинство развивающихся стран предпочло не поддерживать санкции Вашингтона против России

"Утверждение о том, что западные санкции отражают волю международного сообщества, не верно и не соответствует действительности", - подчёркивается в публикации.

Автор обратил внимание на тот факт, что "за пределами ЕС только Великобритания, Швейцария, Япония, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Республика Корея, а также Багамские Острова поддержали США в экономическом наказании России".

"Ни одна страна на всем Африканском континенте, Ближнем Востоке или в Латинской Америке не последовала линии Вашингтона", - заметил колумнист профессор Чжоу Сяомин.

"Из 193 государств - членов ООН более 150, на которые приходятся более 80% населения мира, решили не следовать примеру США", - пишет автор.

В материале отмечается, что Вашингтон "отчаянно призывает развивающиеся страны изолировать Россию" и чётко изложить свою позицию в отношении событий на Украине. "Однако, несмотря на эти непрекращающиеся подстрекательства, большинство развивающихся стран предпочло не вмешиваться в конфликт", - подчёркивается в статье.

"Одним из важнейших факторов, который мало упоминается в западных СМИ, является то, что подобного рода санкции противоречат интересам самих стран развивающегося мира. В течение десятилетий они поняли, что западные санкции никогда не принесут им никакой пользы", - говорится в публикации.