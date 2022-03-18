Почти 36 тысяч кв. м цветников будут приведены в порядок в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода, архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Почти 36 тысяч кв. м цветников будут приведены в порядок в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.

Согласно информации, благоустройство 35,8 тысяч квадратных метров цветников начнется с наступлением плюсовых температур, что позволит сохранить площадь городских клумб на уровне прошлого года.

По словам Юрия Шалабаева, в порядок приведут клумбы на Верхне-Волжской набережной, а также на площадях Горького и Театральной. В Автозаводском районе облагородят площадь Киселева. В Ленинском районе будет благоустроен цветник на Заречном бульваре.

Также мэр Нижнего Новгорода поручил главам районов сажать многолетние растения на клумбах. Это позволит не выделять бюджетные средства на обновление клумб каждый год.

Ранее сообщалось, что тридцать общественных пространств благоустроят в Нижнем Новгороде в 2022 году.