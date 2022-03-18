Фото:
Почти 36 тысяч кв. м цветников будут приведены в порядок в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.
Согласно информации, благоустройство 35,8 тысяч квадратных метров цветников начнется с наступлением плюсовых температур, что позволит сохранить площадь городских клумб на уровне прошлого года.
По словам Юрия Шалабаева, в порядок приведут клумбы на Верхне-Волжской набережной, а также на площадях Горького и Театральной. В Автозаводском районе облагородят площадь Киселева. В Ленинском районе будет благоустроен цветник на Заречном бульваре.
Также мэр Нижнего Новгорода поручил главам районов сажать многолетние растения на клумбах. Это позволит не выделять бюджетные средства на обновление клумб каждый год.
Ранее сообщалось, что тридцать общественных пространств благоустроят в Нижнем Новгороде в 2022 году.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+