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Общество

Отремонтированные в прошлом году центральные улицы Нижнего Новгорода не пострадали за прошедшую зиму

31 марта 2022 15:03  [1] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Отремонтированные в прошлом году центральные улицы Нижнего Новгорода не пострадали за прошедшую зиму. Об этом заявил мэр города Юрий Шалабаев.

Напомним, что в прошлом году в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода на ул. Варварской, ул. Минина, ул. Б. Печёрской и пл. Сенная  были отремонтированы фасады, проезжая часть, тротуары, коммуникации, перенесены провода в подземные кабель-каналы, а также установлены новые дорожные знаки и светофоры.

В ходе пешей инспекции Нижегородского района Юрий Шалабаев заявил, что на этих улицах было выявлено локальное проседание плитки, которое в рамках гарантии исправит подрядчик. Также урны и дорожные знаки покрылись ржавчиной. 

Кроме того, центр города сильно подвержен действиям уличных хулиганов, которые оставляют надписи на новых фасадах и портят малые архитектурные формы. Эти повреждения будут устранены за счёт муниципалитета.

Генеральный директор МКУ "ГУММиД" Андрей Левдиков рассказал, что с наступлением плюсовой температуры на центральных улицах будет обновлена дорожная разметка. Работы будут завершены до 1 мая.

Ранее сообщалось, что почти 36 тысяч кв. м цветников будут приведены в порядок в Нижнем Новгороде.

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