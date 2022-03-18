Федеральные и региональные награды вручили нижегородцам на заседании ЗС НО 31 марта Общество

Глеб Никитин, Александр Федотов и Евгений Люлин

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На прошедшем 31 марта заседании Законодательного собрания Нижегородской области состоялась церемония награждения. В частности, губернатор Глеб Никитин и председатель ЗС НО Евгений Люлин отметили федеральными и региональными наградами ряд нижегородцев.

Так, за выдающиеся личные заслуги в общественно значимой для всего региона сфере деятельности, направленной на благо населения области, звание "Почётный гражданин Нижегородской области" было присвоено:

- Михаилу Бурову – директору МАОУ №186 "Авторская академическая школа";

- Дмитрию Звереву – генеральному директору АО "Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени Африкантова";

- Раисе Новиковой – солисту-вокалисту "Всероссийского музыкального общества";

- Александру Тюрину – генеральному директору АО "Навашинский завод стройматериалов";

- Александру Федотову – советнику генерального директора научно-производственного предприятия "Полёт", прокурору Нижегородской области в 1992-2001 гг.

Кроме того, ещё 18 жителей Нижегородской области были удостоены федеральных и региональных наград.

Например, главврач Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, депутат ЗС НО Соломон Апоян получил Благодарность президента РФ за большой вклад в укрепление российской государственности и активную общественную деятельность .

Зампредседателя Заксобрания Денис Бакиев, замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев и зампредседателя комитета ЗС НО по АПК и развитию сельских территорий Александр Ефремцев были награждены за существенный вклад в развитие законодательства Нижегородской области. Им вручили почётный знак Заксобрания "За заслуги".

Мэр Дзержинска Иван Носков также был отмечен наградой: за многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-экономическое развитие Нижегородской области он удостоен ордена Нижегородской области "За гражданскую доблесть и честь" III степени.