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Запись в первые классы на 2022-2023 учебный год через портал Госуслуг стартует 1 апреля

31 марта 2022 17:15  [69] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Приём заявлений на зачисление в первые классы на учебный год 2022-2023 в Нижегородской области начнётся 1 апреля. Регион подключился к системе записи через портал Госуслуг, сообщили в областном правительстве.

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, воспользоваться сервисом можно будет также с 1 апреля. Но уже сейчас родители могут заполнить заявление и пока сохранить его в личном кабинете на портале. Прим этом, место в учебном заведении бронируется с учётом времени подачи онлайн-заявления.

Глава региона отметил, что в 2022 году в первый класс пойдёт около 40 тысяч нижегородских детей.

Напомним, приём детей в первый класс на 2022-2023 учебный год будет проходить в два этапа.

Первый этап - с 1 апреля до 30 июня включительно: заявления принимаются от родителей детей, проживающих на закреплённой территории, а также от родителей детей, имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право на зачисление в школы в соответствии с действующим законодательством РФ.

Второй этап проводится при наличии свободных мест - с 6 июля до момента заполнения, но не позднее 5 сентября. Он предназначен для детей, не проживающих на закреплённой территории. В течение этого этапа можно подать заявление в школы не по микроучастку, уточнили в Минобре.

Заявление на зачисление в 1 класс также можно подать:

1. лично в общеобразовательную организацию;
2. почтой - заказным письмом с уведомлением о вручении;
3. через портал образовательных услуг Нижегородской области portal.gounn.ru.

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Теги:
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