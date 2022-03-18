ГЖИ оштрафовала две кстовские домоуправляющие компании Общество

Фото: ГЖИ Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

ГЖИ оштрафовала две кстовские домоуправляющие компании. Об этом сообщили в Госжилинспекции Нижегородской области.

Согласно информации, в ходе проверок были обнаружены многочисленные нарушения в доме №7 по улице Первостроителей в Кстове. Ответственное должностное лицо управляющей компании ООО УК "Гранд-НН" было оштрафовано на 25 тыс. рублей.

В частности, в подъезде дома были зафиксированы локальные разрушения окрасочного слоя стен и потолков. В настоящее время замечания уже устранены, добавили в ГЖИ.

Также нижегородская Госжилинспекция провела внеплановую проверку в отношении ООО "Кстовская домоуправляющая компания". В первом подъезде дома №1-А по пр. Победы сотрудники ведомства обнаружили многочисленные нарушения по содержанию помещения.

Организация была оштрафована на 25,1 тыс. рублей. "Кстовская домоуправляющая компания" уже восстановила штукатурку и краску на стенах и потолке подъезда.

Ранее ГЖИ Нижегородской области и прокуратура оштрафовали коммунальщиков двух районов за плохую уборку снега.