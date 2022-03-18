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Общество

Олег Лавричев принял участие в заседании Совета директоров Приокского района

01 апреля 2022 09:25  [64] Общество
Олег Лавричев

Олег Лавричев

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Олег Лавричев принял участие в заседании Совета директоров Приокского района. Об этом председатель городской Думы Нижнего Новгорода сообщил в своем Telegram-канале.

"Это мощное объединение 20 предприятий, почти четверть века служащее примером для других районных ассоциаций работодателей. Во многом это заслуга руководителя Совета – Николая Анатольевича Воронова", - написал Олег Лавричев 

В ходе заседания на площадке НПП "Салют" обсуждалась актуальная экономическая повестка.

"Коллеги-промышленники вспоминали, что советы директоров создавались в непростые времена, когда в 90-е годы предприятия были вынуждены резко перестраиваться из плановой экономики на рыночные рельсы, были проблемы с заказами и оборотными средствами. Сегодня, когда российская экономика оказалась под жестким давлением санкций, значение объединения промышленников и предпринимателей снова возросло. Именно на площадке Совета директоров предприятия могут формулировать свои предложения и формировать актуальную повестку, которая требует внимания и усилий всех уровней власти. Важно помочь предприятиям преодолеть сложности и сформировать эффективное горизонтальное взаимодействие по сохранению рабочих мест, развитию производственных и кооперационных связей", - заключил председатель городской Думы.

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Теги:
Городская дума Олег Лавричев
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