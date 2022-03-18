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Четверо сотрудников АПЗ стали победителями XXII Всероссийского конкурса "Инженер года"

01 апреля 2022 13:55  [2] Бизнес
Победитель XXII Всероссийского конкурса Инженер года-2021 Александр Фадеев

Победитель XXII Всероссийского конкурса Инженер года-2021 Александр Фадеев

Фото: Елена Галкина

Четверо сотрудников АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" стали победителями XXII Всероссийского конкурса "Инженер года-2021" в разных номинациях. Об этом сообщила пресс-служба АПЗ.

Всероссийский конкурс "Инженер года" – это крупнейший социальный проект, который реализуется в России. Он дает возможность молодым ученым и специалистам демонстрировать свои достижения и тем самым показывать, насколько важен труд инженера и техническое творчество.

Конкурс проходит в двух версиях: "Профессиональные инженеры" – для имеющих стаж работы на инженерных должностях не менее 5 лет, "Инженерное искусство молодых" – для участников до 30 лет. Победители заносятся в реестр профессиональных инженеров России.

По результатам 1 тура по версии "Профессиональные инженеры" звание "Профессиональный инженер России" с вручением соответствующего сертификата и знака присвоено заместителю главного технолога по механообработке СГТ Александру Фадееву (в номинации "Машиностроение") и инженеру-конструктору 1 категории ОГК Дмитрию Макарычеву (в номинации "Техника военного и специального назначения").

Стиоит отметить, что Александр Фадеев повторил свой результат через 10 лет: в 2012 году он также был удостоен звания "Профессиональный инженер России".

"Сегодня перевод деталей с универсального оборудования на ЧПУ поставлен на поток. Раньше этот процесс был гораздо сложнее. Например, в 2007 году мы долго бились над переводом детали "ось", в которой заложены высокие требования по перпендикулярности, координатчики убеждали нас, что вряд ли получится. Но под руководством опытных технологов мы добились положительного результата. И до сих пор эта деталь обрабатывается на станках с ЧПУ с высочайшим качеством", - поделился победитель.

По версии "Инженерное искусство молодых" дипломами "Победитель 1 тура конкурса "Инженер года" награждены инженер-электроник 2 категории ОГК Антон Ерин (в номинации "Техника военного и специального назначения") и инженер-технолог СГТ Николай Зубков (в номинации "Приборостроение и диагностика").

"Самое интересное в моей работе – это решение изобретательской задачи на первом этапе выполнения задания. Здесь начинается настоящий творческий процесс, в ходе которого решается, по какому пути пойдет дальнейшая разработка. Одно и то же задание можно выполнить разными способами. И когда получается красивое решение – это приятно", - рассказал Антон Ерин.

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Теги:
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