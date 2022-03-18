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ВТБ: в марте число операций среднего и малого бизнеса через СБП выросло в полтора раза

01 апреля 2022 15:39  [89] Бизнес

В марте предприниматели − клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ провели в Системе быстрых платежей свыше 75 тысяч операций, что больше февральских показателей на 47%. Количество операций за первые три месяца 2022 года почти в 13 раз выросло в сравнении с аналогичным показателем 2021-го, а их объем за год увеличился почти в 16 раз и превысил 1,8 млрд. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Прием оплаты через СБП становится все более популярным инструментом у предпринимателей, так как позволяет им ускорить расчеты и снизить издержки по операциям. С помощью сервиса клиенты могут моментально получать средства на свой счет, а покупатели − расплачиваться удобным способом с помощью смартфона.

"По статистике ВТБ число новых пользователей СБП среди предпринимателей в марте выросло на четверть по сравнению с февралем. На наш взгляд, Система быстрых платежей и сервис СБПэй на фоне ограничений работы платежных систем и pay-сервисов в перспективе могут стать одним из основных каналов дистанционной оплаты. Решение Минэкономразвития о продлении на полгода программы компенсации комиссий за платежи в системе стало еще одним фактором роста популярности сервиса", − комментирует Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития - старший вице-президент ВТБ.

Для приема платежей клиентам ВТБ в полном объеме доступны и все эквайринговые сервисы банка. К оплате принимаются выпущенные на территории РФ карты разных платежных систем, включая Visa и Mastercard.

В рамках решения Центрального Банка РФ о дополнительной поддержке среднего и малого бизнеса ВТБ с 18 апреля до 31 августа установит размер тарифов за услуги эквайринга на уровне не выше 1% от суммы операции. Специальные условия будут распространяться как на действующих, так и на новых бизнес-клиентов банка. Ограничение по максимальной сумме тарифа распространяется на предприятия, которые продают социально значимые товары или предоставляют такие услуги, в том числе сферы розничной продажи продуктов питания, потребительских товаров и товаров повседневного спроса, топлива, медицинских изделий и лекарственных препаратов. К ним также относятся компании, оказывающие услуги связи, жилищно-коммунального хозяйства, медицины, образования, культуры, туризма и пассажирских перевозок.

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Теги:
Банки ВТБ МСП
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