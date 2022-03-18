Монумент, посвященный сотрудникам УФСБ России по Нижегородской области, открылся в "Парке Победы" Общество

Фото: УФС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Монумент, посвященный сотрудникам УФСБ России по Нижегородской области, открылся в "Парке Победы". Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

В его открытии 31 марта приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, начальник УФСБ России по региону Игорь Завозяев и начальник Института ФСБ России Евгений Кобыльченко, а также родственники погибших при исполнении воинского долга сотрудников нижегородского УФСБ и ветераны службы.

Согласно информации, памятник посвящен сотрудникам УФСБ России по Нижегородской области, погибшим при исполнении служебного долга. Монумент, запечатлевший сцену спасения офицером раненого товарища, олицетворяет героизм и мужество, проявленные в бою.