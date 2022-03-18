Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 марта 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
01 апреля 2022 16:20  [33] Представительство Союза добровольцев России откроется в Нижегородской области
01 апреля 2022 16:08  [45] Монумент, посвященный сотрудникам УФСБ России по Нижегородской области, открылся в "Парке Победы"
01 апреля 2022 16:00  [52] Памятником живой природы признана 240-летняя лиственница из парка Выксы
01 апреля 2022 15:28  [103] Коронавирус за минувшие сутки выявлен у 658 нижегородцев
01 апреля 2022 15:06  [92] Нижегородское отделение движения "Бессмертный полк России" признано одним из лучших в стране
01 апреля 2022 14:58  [119] Нижегородские рестораны McDonald's выплачивают сотрудникам 100 % среднего заработка
01 апреля 2022 14:39  [128] Нижегородские достопримечательности окрасятся в синий цвет 2 апреля
01 апреля 2022 13:59  [153] Жанна Никонова: "В НГЛУ подвели итоги заключительного этапа ВСОШ по трём иностранным языкам: 19 победителей, 96 призёров"
01 апреля 2022 13:33  [141] Общественная палата РФ обсудила информационную войну против России в соцсетях
01 апреля 2022 13:07  [259] Нижегородское УФАС возбудило дело по факту использования фотографии Глеба Никитина в рекламе списания долгов
Общество

Монумент, посвященный сотрудникам УФСБ России по Нижегородской области, открылся в "Парке Победы"

01 апреля 2022 16:08  [45] Общество

Фото: УФС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Монумент, посвященный сотрудникам УФСБ России по Нижегородской области, открылся в "Парке Победы". Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

В его открытии 31 марта приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, начальник УФСБ России по региону Игорь Завозяев и начальник Института ФСБ России Евгений Кобыльченко, а также родственники погибших при исполнении воинского долга сотрудников нижегородского УФСБ и ветераны службы. 

Согласно информации, памятник посвящен сотрудникам УФСБ России по Нижегородской области, погибшим при исполнении служебного долга. Монумент, запечатлевший сцену спасения офицером раненого товарища, олицетворяет героизм и мужество, проявленные в бою.  

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Памятники ФСБ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Кирилл Зайцев «Мой Лермонтов»
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph