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Монумент, посвященный сотрудникам УФСБ России по Нижегородской области, открылся в "Парке Победы". Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.
В его открытии 31 марта приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, начальник УФСБ России по региону Игорь Завозяев и начальник Института ФСБ России Евгений Кобыльченко, а также родственники погибших при исполнении воинского долга сотрудников нижегородского УФСБ и ветераны службы.
Согласно информации, памятник посвящен сотрудникам УФСБ России по Нижегородской области, погибшим при исполнении служебного долга. Монумент, запечатлевший сцену спасения офицером раненого товарища, олицетворяет героизм и мужество, проявленные в бою.
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