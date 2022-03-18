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Банк "Открытие" продолжит возвращать предпринимателям комиссии за использование Системы быстрых платежей

01 апреля 2022 16:40  [48] Бизнес

Переводы через СБП останутся бесплатными для клиентов банка из числа малого и среднего бизнеса до 1 июля – соответствующая госпрограмма продлена еще на полгода. Об этом сообщили в пресс-службе банка "Открытие".

Согласно информации, банк "Открытие" и Минэкономразвития подписали соглашение о продлении участия банка в программе компенсации малому и среднему бизнесу расходов на использование Системы быстрых платежей. Правительство продлило программу до 1 июля 2022 года, дополнительно выделив на нее 500 млн рублей.

На текущий момент в программе участвует более 2000 клиентов "Открытия". Возврат комиссии производится автоматически, за каждый месяц в период действия программы. Получить такую компенсацию могут как действующие, так и новые клиенты банка.

"В магазинах наших клиентов ежемесячно совершается порядка миллиона покупок через Систему быстрых платежей, и их число постоянно растет. Сервис становится все более популярным для совершения повседневных расчетов. Это говорит о том, что возможность принимать оплату по СБП становится очень важной для бизнеса", – отметил Виталий Брикунов, исполняющий обязанности директора департамента эквайринга банка "Открытие".

Предприниматели могут подключиться к сервису приема платежей через СБП дистанционно, подав заявку на сайте банка или позвонив на горячую линию. Также это можно сделать в офисе "Открытия": сотрудники банка помогут определить оптимальный вариант подключения предприятия к системе.

Система быстрых платежей работает с использованием QR-кодов – для оплаты необходимо приложение любого подключенного к ней банка. Стандартная комиссия составляет 0,4% или 0,7%, в зависимости от вида деятельности предприятия. В период программы господдержки малого и среднего бизнеса эти комиссии будут полностью возвращаться предприятиям.

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Теги:
Банки МСП Открытие
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