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Экономика

Андрей Саносян: "Наши аграрии должны быть обеспечены доступными деталями для сельхозтехники в течение всего года"

01 апреля 2022 19:48  [53] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские аграрии должны быть обеспечены доступными деталями для сельхозтехники в течение всего года, так как от этого зависит продовольственная безопасность Нижегородской области. Об этом заявил заместитель губернатора региона Андрей Саносян по итогам очередного заседания оперативного штаба по предотвращению негативных явлений в экономике.

"Наши аграрии должны быть обеспечены доступными деталями для сельхозтехники в течение всего года. Этот вопрос был основным на заседании оперативного штаба. 70% тракторов, комбайнов и другого оборудования производится либо у нас, либо в дружественных странах, по ним вопросов нет. Однако остаются 30%, которые также должны бесперебойно работать. На сегодняшний день опасений нет - регион подготовлен к посевной кампании, запас по запчастям есть. Кроме того, представители предприятий-дилеров сообщают, что запчасти продолжают поступать в полном объеме. В то же время впереди уборочная кампания, и никаких перебоев на этот период мы не допустим", - отметил Андрей Саносян.

Заместитель губернатора поручил Центру импорта и импортозамещения составить перечень деталей, которые могут потребоваться аграриям для последующего контроля над наличием их в регионе. Министерству сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области поручено проработать возможности по поддержке владельцев сельхозтехники.

"Нижегородская область сегодня полностью обеспечивает себя зерном, яйцом и картофелем. Работаем над тем, чтобы выйти на самообеспеченность по молоку, овощам и мясу. Это важнейшие продукты, которые должны быть доступны всем нижегородцам", - подчеркнул Андрей Саносян.

Напомним, в рамках ранее утвержденного губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным пакета мер поддержки экономики на обеспечение бесперебойной работы агропромышленного комплекса было дополнительно направлено 450 млн рублей. Всего на поддержку АПК и развитие сельских территорий в регионе в этом году планируется направить около 5 млрд рублей.

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Теги:
Андрей Саносян АПК Сельское хозяйство
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