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Общество

Гуманитарную помощь из Арзамаса отправили на Донбасс

01 апреля 2022 20:10  [101] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Нижегородская область отправила очередную партию гуманитарной помощи на Донбасс. К акции активно присоединился город Арзамас, именно оттуда отправили машину с продуктами длительного хранения и необходимыми вещами. Большую часть груза помогли собрать арзамасские предприниматели. Координацию этой работы взяло на себя местное отделение "Единой России".

"В это время сплочение и наше единство особенно важны. Приятно, что не только активисты "Единой России" участвуют в сборе и отправке необходимых вещей и продуктов. Социально ответственные предприниматели, неравнодушные жители, волонтеры – все они принимают участие в этой работе. Благодарю всех, кто проявляет свое неравнодушие! Это большое подспорье нашим вооруженным силам и жителям народных республик", - отметил депутат Госдумы РФ, руководитель Приволжского межрегионального координационного совета "Единой России" Роман Любарский.

Машина почти с двумя тоннами круп, консервов, масла, молока, а также гигиенических товаров и одежды сегодня направилась в сторону ДНР.

"Арзамас отправляет уже третью машину с гуманитарной помощью. В первые два рейса доставили почти три тонны «гуманитарки». Важно, что сбор идет, исходя из первостепенных потребностей и нужд жителей ДНР и ЛНР. Наш город не останется в стороне, продолжим поддерживать людей, которые сейчас находятся на передовой", - рассказал глава Арзамаса Александр Щелоков.

"Хочется быть полезным своей стране. Кинули клич среди знакомых, многие сразу включились в работу. Люди искренне хотят помочь, не могут оставаться равнодушными к происходящему. Удивительно быстро собрали партию на отправку – всего за неделю", - сказал один из самых инициативных участников сбора, начальник Госветуправления Арзамасского района Владимир Лопарев.

Машина из Арзамаса доставит груз в Крым. Оттуда он будет перераспределен в те населенные пункты, которые сейчас сильнее всего нуждаются в гуманитарной помощи.

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Теги:
Арзамас гуманитарная помощь ДНР
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