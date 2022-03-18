Василий Бровко: "Они думают, что нас отключили. Мы полагаем, что смогли уйти" Политика

Директор по особым поручениям Госкорпорации "Ростех" Василий Бровко в своей статье в Telegraph анализирует истоки социально-политических потрясений последнего времени.

"В 1999 году в США появился фильм "Матрица". Фильм, рассказывавший о реальности, которая на самом деле не реальность. Реальности, где людьми управляют машины. Территории, где мысли, поступки, желания каждого запрограммированы. Фильм восприняли как пророчество о грозном, но далеком будущем. Но Матрица с ее иллюзорным миром окутала человечество куда быстрее", - говорится в статье .

…Основы ее появления закладывались давно. Шаг за шагом из мыслящей основы западной цивилизации, человека Возрождения, убирали начала, заставлявшие его оставаться разумным, мыслящим, сопротивляющимся существом.

…Чтобы создать новую ложную реальность, нужно было не только убрать нравственные и интеллектуальные барьеры. Нужны были инструменты для изменения реальности. Ими стали СМИ.

В июле 1870 года прусский канцлер Бисмарк приказал опубликовать в газетах поддельные дипломатические документы. Целью публикации было желание спровоцировать войну с Францией, убедив ее главу Наполеона III, что иного пути нет. Война началась и повлекла за собой огромные потери. Так выглядели первые попытки подменить реальность фальшивой сущностью, напоминает Василий Бровко.

Более 30 лет Россию планомерно приучали к правилам новой жизни, главное мерило которой — потребление.

"В эйфории потребления мы зарывались все глубже и глубже. Вместо привычного нам "учиться, учиться" пришло более привлекательное "покупай, покупай". Твоей машине уже 3 года? Купи новую! Меняй одежду с каждой новой коллекцией. Ведь ты же модник. Нет образования — купи его. Устал? — заплати за комфортный отдых. Не хватает денег — бери кредит. Главное, плати. А чтобы ты не думал, вот тебе соцсети. Они единят тебя со всем миром. В котором ты не россиянин. Ну да, у тебя есть смешные матрешка, медведи и блины. Все остальное – наше. В русском сознании начали прописываться ее коды, тот самый минимальный набор знаков, о котором говорил Бодрийяр. И не только коды", - пишет Василий Бровко.

"Потребление создало искусственный мир, который оно же и охраняет, и о котором заботится…Извращенное сознание обитателей ложного мира продуцирует фейки, а зависть к здоровому реальному миру — агрессию, ненависть и жестокость. Для сохранения подобной конфигурации уже не цивилизация Запада, а "трансцивилизация" Запада готова на все: ведение войн, развертывание наступательного вооружения, расширение НАТО, цветные революции, истребление коренных народов, гибридные войны и сложные проекты управляемого хаоса", - говорится в статье.

"Просто на агрессии Матрица не останавливается. За иллюзорным миром стоят совсем не иллюзорные желания его хозяев. Они хотят получать доход дальше. В соцсетях можно сколько угодно говорить о том, что все, что было ранее, например, полезные ископаемые, уже не нужны. Но в реальности миру Запада (читай Матрицы) нужны нефть, электричество, рабочие руки и многое другое. Поэтому ее стремление получить что-то от тех, кто ими обладает, безгранично", - говорит Василий Бровко.

"В новом варианте нашей жизни, который мы наблюдаем прямо сейчас, Матрица просто забирает ценности, принадлежащие другим. Как? Мы видим это в буквальном смысле на себе. Прямо сейчас. В уже упомянутом фильме "Матрица" героев отключали постепенно, путем уговоров, путем предложения осознанного выбора. С Россией и ее жителями все произошло иначе – их выкинули из Матрицы, потому что страна пошла поперек", - пишет Василий Бровко.

"После долгих лет колебаний и сомнений Россия все же приняла решение жить в реальном мире. В мире, где все еще живы нравственные ценности, жива знакомая и привычная для нас христианская этика. Мы хотим думать, мыслить, жить так, как нам хочется, как нам велит здравый смысл и генетический код", - говорит Василий Бровко.

…В ход идет все большее и большее "отключение". Вслед за попыткой лишить нас денег, самолетов, бытовой техники, лекарств, смартфонов и многого другого на стол брошен последний козырь: коллективная матрица пытается отменить само понятие "русский", сделать его символом чего-то непотребного.

Управляемый матрицей соцсетей "просвещенный" мир бьется в экстазе, ставит лайки, рисует эмодзи, даже не зная, что такое Украина и где она находится. Лидеры "просвещенного" мира, впав в неистовство, уже даже не скрывают свое невежество, не сомневаясь в том, что их никто не будет спрашивать за их слова.

"Как мы дошли до международной ситуации, при которой Путин вторгся в Россию?"

"Путин может окружить Киев танками, но никогда не завоюет души и сердца иранцев".

Джо Байден, президент США

"Если вы посмотрите на карту, то увидите Венгрию и как она окружена Россией".

Ненси Пелоси, спикер Палаты представителей Конгресса США

Если Белоруссия вторгнется на Украину, 6-й флот США будет немедленно переброшен к берегам Белоруссии.

Джен Псаки, представитель Госдепартамента США

"В системе Матрицы ни у кого нет права на свое. В ее системе деньги могут перестать быть деньгами, а бейсбольная арена может стоить больше "Роснефти". Именно поэтому диалог с Матрицей не имеет смысла. Если для нее не является человеком даже президент США Дональд Трамп, лишенный аккаунтов в соцсетях, объявленный исчадием зла и подвергнутый всем формам общественного порицания, то что говорить о каких-то россиянах? Цивилизация Матрицы опасна для любой нации, потому что она не хочет видеть в ней нацию, а только потребителей, символы, лайки, эмодзи и кредитные рейтинги", - пишет Василий Бровко.

"Россия бросила вызов "империи лжи" и запустила процесс рождения нового мира. Каким он будет, мы узнаем через несколько десятков лет. Они думают, что нас отключили. Мы полагаем, что смогли уйти. Матрицы больше нет. А значит, нет и лжи", - резюмирует автор статьи.