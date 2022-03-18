Жителю Первомайска пересчитали плату за газоснабжение после вмешательства жилинспекции.
После обращения гражданина, проживающего в доме № 3 на ул. Борискина, организована проверка в отношении поставщика коммунальной услуги, сообщили в нижегородской жилищной инспекции.
Удалось установить, что расчет платы за газоснабжение был произведен неправомерно.
Жилинспекция выдала предписание об устранении нарушения.
В итоге выполнен перерасчет на сумму 4 434 рубля 71 копейка в сторону уменьшения платежа.
СПРАВКА:
Жалобу в ГЖИ нижегородцы могут подать любым удобным способом:
- через личный кабинет в системе ГИС ЖКХ: https://dom.gosuslugi.ru;
- по телефону горячей линии: 8 (831) 430-79-19;
- направив письменное обращение в Госжилинспекцию;
- посредством электронной почты Госжилинспекции: official@gzhi.kreml.nnov.ru;
- через интернет-приемную сайта инспекции: https://gzhi.government-nnov.ru/.
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