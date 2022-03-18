Знаковые объекты Нижнего Новгорода приняли участие в международной акции "Зажги синим" Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Знаковые объекты Нижнего Новгорода приняли участие в международной акции "Зажги синим". Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин написал в своем аккаунте в Telegram.

По его словам, 2 апреля восемь знаковых объектов региона были подсвечены цветом "индиго". Акция была приурочена ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма.

Так, синими стали: Нижегородский кремль, Ярмарка, телебашня, Набережная Федоровского, стадион "Нижний Новгород", фабрика "Маяк", Канавинский мост.

"Несмотря на радикальное сокращение участия России в международных акциях и мероприятиях, остаются темы, актуальные в любой обстановке. Вместе со всем миром стремимся изменить общественное отношение к людям с ментальными особенностями развития. Понять человека с особым внутренним миром порой бывает очень сложно. Но без этого не выстроить нормальных отношений в обществе в целом", - написал Глеб Никитин.

Напомним, что Нижегородская область является одним из первых регионов, где с 2019 года утверждена и реализуется Концепция комплексного сопровождения людей с расстройством аутистического спектра, в рамках которой создается доступная инфраструктура для людей с РАС.