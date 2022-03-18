Количество обращений в службу финансового уполномоченного Нижегородской области снизилось на 10% Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Количество обращений в службу финансового уполномоченного Нижегородской области снизилось на 10%. Об этом сообщили в ведомстве.

Согласно информации, в службу финансового уполномоченного Нижегородской области в 2021 году поступило около 5,9 тыс. обращений, что на 10,3% меньше показателей 2020 года.

Как отметили в службе, сокращение числа обращений говорит об улучшении бизнес-процессов в организациях, а также о снижении количества ситуаций, в которых финансовая организация повела себя недобросовестно.

Больше всего нижегородцы обращались в службу по вопросами, связанными с ОСАГО (4,6 тыс. обращений, 78,7%), а также со страхованием жизни, страхованием от несчастных случаев и болезней (0,5 тыс. обращений, 9,3%).

СПРАВКА:

Финансовый уполномоченный рассматривает споры между потребителями финансовых услуг (физическими лицами) и финансовыми организациями – страховыми организациями (кроме ОМС), микрофинансовыми организациями, кредитными организациями, негосударственными пенсионными фондами, ломбардами, кредитными потребительскими кооперативами.

Финансовый уполномоченный рассматривает спор, если услуга была оказана потребителю в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и если размер его имущественных требований не превышает 500 тыс. рублей.