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Бизнес

ПСБ запустил новую имиджевую кампанию "Верим в людей!"

04 апреля 2022 13:50  [91] Бизнес

ПСБ запустил традиционную весеннюю рекламную кампанию - в этом году она направлена не только на повышение узнаваемости банка среди широкой аудитории, но и на расширение охвата стратегических для банка клиентских сегментов. Лицом рекламной кампании в обновленном формате стал известный российский актёр Владимир Вдовиченков, а слоган теперь гласит "ПСБ. Верим в людей!".

Как сообщили в пресс-службе банка, видеоролик рассказывает о главной ценности банка - его клиентах: строителях, врачах, летчиках, столярах, спортсменах и других людях, работающих на благо страны. Популярность Владимира Вдовиченкова у разных поколений россиян и его образ искреннего, честного и открытого человека максимально соответствуют позиционированию ПСБ и способствуют повышению лояльности к банку как среди действующих, так и потенциальных клиентов банка.

"Владимир транслирует уверенность, надежность, силу, вызывает доверие. Это отражает ценности нашего банка, которые мы всегда стремимся донести до зрителей в создаваемых видеороликах. И обновление рекламной кампании стало закономерным и плановым шагом в реализации нашей стратегии дальнейшего роста, расширения клиентской базы и усиления бизнеса банка, – говорит вице-президент – директор департамента маркетинга ПСБ Елена Мелихова. – Новая рекламная кампания показывает ежедневную жизнь обычных людей, которые работают, создают семьи, воспитывают детей. И все они делают нашу страну сильной, а ПСБ, надежный партнер для своих клиентов, помогает им в этом, подставляя свое крепкое финансовое плечо".

Рекламная кампания будет транслироваться с 4 апреля по 31 мая 2022 года по всем охватным каналам коммуникаций: ТВ, радио, наружная реклама, интернет.

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Теги:
Банки ПСБ Реклама
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