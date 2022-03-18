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Общество

Нижегородцы собрали книги на русском языке для жителей Донбасса

04 апреля 2022 18:18  [95] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Сотни книг за несколько дней акции собрали нижегородцы для жителей Донецкой и Луганской народных республик. К партийной акции подключились активисты и депутаты "Единой России", общественные организации, библиотеки и просто неравнодушные жители.  

Среди переданных печатных изданий - книги по школьной программе и учебники, русская классика и произведения современных российских авторов, энциклопедии и научно-образовательные сборники. Для юных читателей подобрали интересную и увлекательную детскую литературу, а для малышей – книжки-игрушки, музыкальные книжки и раскраски.   

К примеру, большую партию новых детских книг передали представители Ассоциации многодетных семей Нижегородской области. "Важно вернуть детям возможность читать хорошие книги, которые рассказывают подрастающему поколению о главных жизненных ценностях, развивают мышление, учат добру и уважению к людям, любви к Родине. Благодаря этим книгам ребята смогут интересно и с пользой проводить свободное время и получать новые знания и развиваться", - отметила председатель Ассоциации Татьяна Мальцева.  

Депутат городской Думы Нижнего Новгорода Михаил Иванов передал азбуку, сказки, произведения русских классиков. "Уверен, что каждый найдет книгу по душе. Хорошие книги помогают жить, бесспорно, книга воспитывает и расширяет кругозор, но также она может утешить, успокоить, подарить надежду, даровать силу. Надеюсь, эти издания помогут людям, особенно детям, пережившим такие страшные события, снова вернуться к мирной жизни", - сказал депутат. 

К акции присоединились местные отделения "Единой России" в районах и городских округах области.  

Так, активисты Городецкого отделения партии собрали десятки новых изданий российской художественной литературы, общеобразовательные и развивающие книги.  "В первую очередь эта акция ориентирована на детей, мы знаем, что у ребят с Донбасса не хватает детской литературы, общеобразовательных, развивающих книг. Благодаря нашим совместным усилиям дети из Донецкой и Луганской народных республиках получат возможность читать любимые книги на родном русском языке", - отметил заместитель секретаря местного отделения "Единой России" Сейран Искендеров.  

Собранную партию книг решено передать в пункты временного размещения эвакуированных в Нижегородскую область жителей из Донецкой и Луганской народных республик.  

Напомним, в Нижегородскую область эвакуированы более тысячи жителей Донбасса, почти половина из них – дети. За каждым пунктом временного размещения (ПВР) закреплены депутаты от "Единой России". Они встречаются с людьми, решают возникающие проблемы, передают гуманитарную помощь. Также в ПВР дежурят волонтеры. 

"Единая Россия" с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь вынужденным переселенцам и тем, кто остался в ЛНР и ДНР. 

С самого начала спецоперации региональное отделение "Единой России" объявило сбор средств на специальный счет и различных товаров для помощи жителям Донбасса. К акции сразу присоединились активисты, депутаты, волонтеры, сторонники. Неравнодушные жители оказывает помощь по разным направлениям. 

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Теги:
ДНР Книги
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