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Спорт

Определены победители очного этапа Нижегородской Гимнастрады-2022

05 апреля 2022 09:02  [50] Спорт

Фото: пресс-служба министерства

Определены победители очного этапа Нижегородской Гимнастрады-2022. Об этом сообщили в министерстве спорта региона.

Согласно информации, II очный этап "Нижегородской Гимнастрады-2022" состоялся 3 апреля в Нижнем Новгороде во Дворце спорта "Северная звезда". В очном региональном этапе Гимнастрады приняли участие команды, победившие в I заочном этапе, в котором зарегистрировалось более 2 тысяч человек.

Очные соревнования проходили по трём номинациям: "Общая гимнастика", "Танцевальный марафон" и "Гимнастические виды".

По итогам этапа в номинации "Общая гимнастика" победителем стала команда "Неола" из Дзержинского педагогического колледжа, 2-е место заняла команда "NEO-Ласточки" (Дзержинский педагогический колледж), бронзовым призером стал "Юность" (школа №37, Нижний Новгород).

Лучшей командой в номинации "Танцевальный марафон" стала команда студия танца "Гармония" (школа №48, Нижний Новгород), на 2-м месте – танцевальный клуб "сТАНЦиЯ ЛИДЕР" (Нижний Новгород), бронзовый призер – команда Центра современной хореографии (Нижний Новгород).

В номинации "Гимнастические виды" 1-е место заняла СШОР №16 по художественной гимнастике г. Нижнего Новгорода, серебряными и бронзовыми призерами, соответственно, стали команда "Элли" Дворца детского творчества им. В.П. Чкалова и команда Центра современной хореографии (Нижний Новгород).

Кроме того, по инициативе организаторов и регионального министерства спорта в программе соревнований в отдельную группу были выделены команды дошкольных образовательных учреждений (номинация "Общая гимнастика", начальная группа). По результатам выступлений победили воспитанники детского сада №17 "Золушка" (г. Бор), также борские команды из детского сада "Мечта" и детского сада №26 "Антошка" стали серебряными и бронзовыми призерами соответственно.

Победители II этапа региональной Гимнастрады в каждой номинации получили право на участие в общероссийском соревновательном марафоне в формате Гимнастрады "Здоровые дети – здоровая Россия", который пройдет с 15 по 20 июня 2022 года во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой (г. Москва).

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Теги:
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