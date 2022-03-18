Свет отключили в 17 домах Нижнего Новгорода

Фото:
Свет отключили в трех районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.
Согласно информации, отключение электроэнергии пройдет с 9:00 до 17:00.
Так, в Автозаводском районе электричество будет отключено на ул. Спутника в доме №7а и ул. Сазонова в домах № 6, 8, 8а.
В Ленинском районе отключение света затронет дом №48 на ул. Диксона и дома №9, 10, 11, 12, 13, 15 на ул. Сафронова.
Также отключение электроэнергии произойдет в Советском районе на бульваре 60 лет Октября в домах №16, 18, 20, 22, 24 и на ул. Рокоссовского в домах №15 и 15А.
Все отключения связаны с проведением плановых работ на системах жилищно-коммунального хозяйства.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+