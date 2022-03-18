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"ЭнергосбыТ Плюс" проводит акцию "Весна – тают пени" в Дзержинске и Кстове. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Согласно информации, жители этих городов получат возможность списать проценты за накопленные долги. Акция продлится до 31 мая 2022 года.
Чтобы стать ее участником и списать пени, нужно:
Списание пеней будет осуществлено в следующем расчетном периоде после окончания акции.
Пени, начисленные в судебном порядке, не списываются.
Подробную информацию об условиях акции "Весна – тают пени!" можно получить на сайте Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" и "ЕРКЦ", по телефону 8 (800) 100-75-30 или в офисах продаж и обслуживания клиентов.
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