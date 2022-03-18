"ЭнергосбыТ Плюс" проводит акцию "Весна – тают пени" в Дзержинске и Кстове Общество

Фото: пресс-служба компании

"ЭнергосбыТ Плюс" проводит акцию "Весна – тают пени" в Дзержинске и Кстове. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, жители этих городов получат возможность списать проценты за накопленные долги. Акция продлится до 31 мая 2022 года.

Чтобы стать ее участником и списать пени, нужно:

оплатить всю сумму долга за отопление, горячую воду и установку/эксплуатацию общедомового прибора учета тепловой энергии и ГВС перед ПАО "Т Плюс" в срок до 31 мая 2022 года, в том числе госпошлину и пени по действующим судебным актам о взыскании задолженности;

своевременно оплатить квитанцию ЕРКЦ за апрель 2022 года за отопление, горячую воду и общедомовой прибор учета.

Списание пеней будет осуществлено в следующем расчетном периоде после окончания акции.

Пени, начисленные в судебном порядке, не списываются.

Подробную информацию об условиях акции "Весна – тают пени!" можно получить на сайте Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" и "ЕРКЦ", по телефону 8 (800) 100-75-30 или в офисах продаж и обслуживания клиентов.