Евгений Семенов: "У Глеба Никитина существует высокий уровень доверия со стороны руководства России" Политика

Евгений Семенов Фото: НИА "Нижний Новгород"

"У Глеба Никитина существует высокий уровень доверия со стороны руководства России", - заявил политолог, руководитель нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества (ФРГО) Евгений Семенов в интервью pravda-nn.ru, говоря о вхождении главы нижегородского региона в состав попечительского совета Фонда развития территорий РФ.

По его словам, это говорит о нескольких вещах.

"Во-первых, о высоком уровне доверия, которое существует у Глеба Никитина со стороны руководства России. Напомню, что председателем наблюдательного совета является заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. И это прямая связь, несмотря на то, что структура не правительственная, а проправительственная", - сказал Евгений Семенов.

"Во-вторых, это свидетельствует о результативности Никитина в той отрасли, в которой специализируется Фонд. А именно, координации деятельности в области жилищного капитального строительства, в области решения вопросов прав граждан, участвующих в жилищном строительстве. Ведь Фонд создан как раз для урегулирования отношений между застройщиком и дольщиком. Это одна из болезненных и актуальных тем, которые существовали на протяжении длительного времени в России", - добавил политолог.

Евгений Семенов отметил также, что проблемы обманутых дольщиков были очень серьезным источником конфликтности и напряженности, который в целом сказывался негативно на общественных настроениях. Но постепенно с созданием подобного рода структур и с активизацией системной правительственной работы и работой региональных правительств эта проблема стала решаться.

"И вот то, что сделано губернатором Никитиным за три года его работы в Нижегородской области – это очень высокие результаты. Я изучаю ситуацию в целом в Приволжском федеральном округе. Я знаю, что проблемы обманутых дольщиков очень остро стоят в крупных развивающихся городах-миллионниках. И не везде они решаются так же эффективно и системно, как они в Нижегородской области. То, что сделано Никитиным, выдвигает наш регион в несомненные лидеры по решению этой проблемы", - сказал политолог в заключение.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитина Глеб Никитин вошел в состав попечительского совета Фонда развития территорий РФ. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Напомним, что Фонд развития территорий (до 01 января 2022 года - Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства) был создан правительством РФ 20 октября 2017 года с целью урегулирования отношений между застройщиками и дольщиками.

Его основными целями являются: защита прав участников долевого строительства, модернизация жилищно-коммунального хозяйства и сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, устойчивое развитие территорий и создание комфортных и благоприятных условий проживания граждан.