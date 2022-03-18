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Общество

Депутаты Думы Нижнего Новгорода провели приемы граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

06 апреля 2022 14:56  [76] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты Думы Нижнего Новгорода провели приемы граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе Думы.

Согласно информации, с 28 марта по 3 апреля 2022 года партия "Единая Россия" проводила неделю приемов граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. 23 члена депутатского объединения партии в городской Думе Нижнего Новгорода провели приемы в рамках акции, к которой также присоединились и представители других депутатских объединений. Большая часть обращений избирателей касалась капитального и текущего ремонта многоквартирных домов и благоустройства общественных и придомовых территорий.

Андрей Дранишников провел выездной прием жителей на базе микрорайона "Ипподром". Участников встречи волновали проблемы благоустройства придомовых территорий, ремонта и уборки подъездов. "Неделя приемов на определенную тему – хорошая возможность как можно тщательнее проработать все вопросы, совместно с отраслевыми службами прийти к разработке вариантов решения проблем", – отметил депутат.

Жители дома № 2 по улице Минина обратились к Елене Аржановой с просьбой помочь решить вопрос по установке аварийных маячков на фасаде дома. Со слов жителей, между подъездами №2 и №3 образовалась трещина. Также депутат взяла под контроль вопрос проведения локального ремонта кровель, деформация которых произошла в ходе работ по очистке от наледи. Речь идет о домах №10/25 по улице Варварская и №3 по улице Минина.

На прием к Ольге Балакиной жители в основном обращались по вопросам проведения капитального и текущего ремонта многоквартирных домов, благоустройства придомовых территорий, а также некачественного предоставления обслуживающими организациями жилищно-коммунальных услуг.
На прием к Михаилу Иванову обратилась нижегородка с просьбой оказать содействие в сносе старых неработающих туалетов, находящихся рядом с детским клубом "Надежда", которые не были снесены после строительства нового детского сада.

К Оксане Дектеревой обратилась председатель многоквартирного дома № 13а по Яблоневой улице с вопросом возможности замены теплового узла, стояка и трех батарей, которые находятся в аварийном состоянии, а также представители дома № 3/2 по улице Усилова. "С декабря прошлого года жители пишут заявки на ремонт труб водоснабжения в подвале дома. Кроме того, в тамбурах верхних этажей дома № 3/2 в сырую погоду вода размывает перекрытия. С председателем многоквартирного дома вышла на место, теперь совместно будем искать пути решения проблем", – рассказала по итогам тематического приема Оксана Дектерева.

Инна Ванькина обсудила с избирателями проблемы ремонта подъездов и вопросы тарификации жилищно-коммунальных услуг.
К Владимиру Поддымникову-Гордееву обратились две нижегородки с просьбой рассказать о том, какие общественные пространства будут благоустроены в этом году в Приокском районе. Также приокчане попросили обратить внимание на незавершенные объекты благоустройства прошлого года. Депутат отметил, что совместно с администрацией района будет внимательно следить за ходом работ и соблюдением сроков их сдачи подрядчиками.

Мария Самоделкина помогла жителям улиц Чонгарская и Вольская решить проблему ремонта крыш домов, в которых с началом весеннего периода стали происходить протечки.

Также тематические приемы по вопросам ЖКХ провели представители депутатских объединений КПРФ и "Справедливая Россия" Михаил Рыхтик и Анна Татаринцева.

Жители улицы Адмирала Макарова обратились к Михаилу Рыхтику с проблемой нехватки мусорных контейнеров, а для жильцов многоквартирного дома по улице Октябрьской Революции одной из важных проблем стал ремонт фасада дома.

"В основном от граждан поступали обращения по качеству услуг ЖКХ, благоустройству, а также вопросы социального характера", – отметила Анна Татаринцева.

Все обращения взяты депутатами на личный контроль.

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Теги:
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