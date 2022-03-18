Депутат нижегородской Гордумы Мария Самоделкина приняла участие в очередном заседании Молодежного парламента при Госдуме РФ Общество

Городская Дума Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутат городской Думы Нижнего Новгорода Мария Самоделкина приняла участие в заседании Молодежного парламента при Государственной Думе России, проходившего с 4 по 6 апреля 2022 года.

Напомним, кандидатура депутата в состав федеральной Общественной молодежной палаты была предложена председателем городской Думы Нижнего Новгорода Олегом Лавричевым в октябре 2021 года.

В день открытия мероприятия в столичном Центре молодежного парламентаризма состоялась сессия по информационному обеспечению деятельности общественных молодежных палат России. Установочное заседание Молодежного парламента при Государственной Думе прошла 5 апреля в Октябрьском зале Дома Союзов. Затем в течение дня представители палаты провели ряд встреч с председателями и членами комитетов федерального парламента и приняли участие в круглом столе на тему "Профессиональная реализация молодежи России в условиях новых возможностей", на который были также приглашены руководители крупнейших российских компаний.

"Это очень важная и нужная практика. Площадка Молодежного парламента – прекрасная возможность для обмена опытом выдвижения законодательных инициатив, волонтерской деятельности, возможность слышать и быть услышанным. Программа была очень насыщенной: экскурсия по Государственной Думе, встречи с председателями и членами комитетов по молодежной политике, науке и высшему образованию, охране здоровья. На круглом столе обсудили вопросы молодежного предпринимательства и реализации его потенциала. Уверена, что самые интересные проекты рождаются именно в молодежной среде", - сообщила Мария Самоделкина по итогам мероприятия.