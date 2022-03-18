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Бизнес

ПСБ предлагает льготную ипотеку по ставке от 9,5%

07 апреля 2022 14:14  [50] Бизнес

ПСБ начал выдавать ипотечные кредиты по военной и гражданской ипотеке в рамках обновленной программы с господдержкой. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Максимальная сумма кредита в рамках "Госпрограммы-2020" увеличена с 3 до 12 млн рублей - на покупку жилой недвижимости в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн рублей — для приобретения жилья в других регионов РФ. Ставка в рамках льготной программы составляет 11,5%*. Первоначальный взнос - от 15% стоимости приобретаемого жилья, а максимальный срок кредитования - 30 лет.

По обновленной "Госпрограмме. Военная ипотека 2020" действует ставка 9,5%**. Льготные условия распространяются на покупку готовых и строящихся квартир у застройщика на всей территории России. Максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей, первоначальный взнос - от 15%, максимальный срок кредитования – 25 лет.

"ПСБ одним из первых начал прием заявок на льготную гражданскую ипотеку сразу после объявления новых условий программы - и первая же неделя показала большой интерес населения, поскольку условия льготной ипотеки остаются гораздо более выгодными, чем по стандартным банковским программам в текущих реалиях. Будучи лидером по выдаче военной ипотеки, банк также предлагает специальную ставку для военнослужащих. Наша задача - сохранить привлекательность ипотечных программ для широкого круга заемщиков, предоставив большой выбор жилой недвижимости, максимально комфортные условия и по ставке, и по сервисам сопровождения сделок с жильем", - отмечает директор департамента премиального сегмента, инвестиционных и ипотечных продаж ПСБ Давыд Коробченко.

*Ставка 11,50% годовых в рублях по программе "Госпрограмма 2020" действует при покупке готового или строящегося жилья в новостройке у юридических лиц при наличии страхования. Первоначальный взнос 15-80%. Сумма кредита от 500 тыс. руб. до 12 млн руб. - для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области; до 6 млн. рублей - в остальных субъектах РФ. Срок кредита от 36 до 360 месяцев. Право на получение кредита в соответствии с условиями программы имеют граждане Российской Федерации, при этом кредитный договор должен быть заключен до 01.07.2022 года (включительно). Подробную информацию об условиях предоставления и погашения ипотечного кредита вы можете узнать в офисах банка, на сайте psbank.ru или по телефону колл-центра 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на момент публикации. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется ПАО "Промсвязьбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3251.

**Процентная ставка 9,5% годовых в рублях применяется по программе "Госпрограмма. Военная ипотека 2020" при приобретении квартиры на первичном и вторичном рынке у застройщика и заключении кредитного договора до 01.07.2022 (включительно). Максимальная сумма кредита до 3 млн рублей, но не более суммы кредита рассчитанной исходя из возраста военнослужащего. Первоначальный взнос от 15%. При этом максимальная сумма кредита не должна быть более 85% от стоимости приобретаемой недвижимости. Срок кредитования от 12 до 300 мес., но не более достижения заемщиком возраста 50 лет. Подробную информацию об условиях кредитования, требованиях к заемщику можно узнать по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный), в офисах банка и на сайте www.psbank.ru. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на момент публикации. Не является публичной офертой. ПАО "Промсвязьбанк". Генеральная лицензия Банка России №3251.

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Теги:
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