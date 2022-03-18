ВТБ начал выдачу ипотеки с господдержкой на новых условиях Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ВТБ начал выдачу ипотеки с господдержкой на новых условиях. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, ВТБ начал выдавать ипотеку с господдержкой на новых условиях и провёл первую сделку по ставке 11,7%. Льготные параметры распространяются на покупку квартир, а также готовых жилых домов у застройщика.

"ВТБ первым из банков начал принимать заявки на модернизированную ипотеку с господдержкой. Мы видим, что для заемщиков это востребованный продукт, и основным фактором спроса на него является расширение лимитов по кредиту в 2-4 раза. В условиях изменившегося рынка это гораздо более актуально для клиентов. Мы ожидаем, что новые условия госпрограммы поддержат весь рынок ипотеки и уже во втором квартале она займет до 80% в общем объеме выдач. Модернизация госпрограммы станет стимулом и для дальнейшего развития строительного сегмента. Она позволит успешно завершить текущие и запустить новые девелоперские проекты, а также сохранить занятость населения как в "стройке", так и смежных отраслях", – заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

В рамках ипотеки с господдержкой для новостроек ВТБ предлагает своим клиентам дисконт в размере 0,3 пп при использовании сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Максимальная сумма кредита увеличена с 3 до 12 млн рублей для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов РФ она достигла 6 млн рублей.

По "семейной ипотеке" кредиты в ВТБ теперь доступны по ставке от 5,7% (от 4,7% – в ДФО), а по "Дальневосточной" – от 1,7% с учетом дисконта 0,3 пп (по аналогии с основной госпрограммой). Максимальные суммы кредитов для семей с детьми идентичны лимитам, установленным для ипотеки с господдержкой, по "Дальневосточной ипотеке" – до 6 млн рублей. Клиенты, получившие одобрение по этим двум программам до 7 апреля, смогут провести сделку на прежних условиях до 15 апреля включительно.

Минимальный первый взнос по всем льготным программам составляет 15% от стоимости недвижимости. Срок кредитования по ипотеке с господдержкой и "семейной ипотеке" составляет 30 лет, по "Дальневосточной" – 20 лет.

Как ранее прогнозировал ВТБ, за счет расширения количества потенциальных заёмщиков обновленная госпрограмма позволит банку уже во втором квартале нарастить выдачи льготной ипотеки на 40% – почти до 160 млрд рублей. В первом квартале уже свыше 40% всех продаж ВТБ прошли по таким условиям, а благодаря модернизации господдержки во втором квартале эта доля вырастет вдвое – до 80%.

Всего за первые три месяца 2022 года заемщики ВТБ оформили около 66 тысяч жилищных кредитов на 272 млрд рублей. Это на четверть превышает результат за январь-март прошлого года.