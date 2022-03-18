Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 7 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Бизнес
07 апреля 2022 15:55  [27] Госинспекция труда в Нижегородской области следит за работой сети гипермаркетов "Ашан"
07 апреля 2022 15:44  [49] Стратегию развития промтуризма Нижегородской области признали лучшей в стране для продвижения региональных брендов
07 апреля 2022 14:46  [102] ВТБ начал выдачу ипотеки с господдержкой на новых условиях
07 апреля 2022 14:14  [113] ПСБ предлагает льготную ипотеку по ставке от 9,5%
07 апреля 2022 13:45  [109] Предприниматели разместили на депозитах банка "Открытие" 1,6 трлн рублей в первом квартале
07 апреля 2022 13:10  [116] "Сферум" приглашает школьников посоревноваться в продвижении социально значимых проектов
07 апреля 2022 12:17  [167] Оператор билайн увеличил 4G сеть в десятках жилых комплексов Нижегородской области
07 апреля 2022 11:55  [159] "Digital-оттепель": "Ростелеком" предложил бизнесу включить технологии в команду
07 апреля 2022 11:46  [146] "ТНС энерго НН" напоминает о необходимости оплатить электроэнергию за март до 10 апреля
07 апреля 2022 11:00  [287] Более 900 сотрудников нижегородского офиса "Intel" отправлены в простой на три месяца
Бизнес

ВТБ начал выдачу ипотеки с господдержкой на новых условиях

07 апреля 2022 14:46  [102] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ВТБ начал выдачу ипотеки с господдержкой на новых условиях. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, ВТБ начал выдавать ипотеку с господдержкой на новых условиях и провёл первую сделку по ставке 11,7%. Льготные параметры распространяются на покупку квартир, а также готовых жилых домов у застройщика.

"ВТБ первым из банков начал принимать заявки на модернизированную ипотеку с господдержкой. Мы видим, что для заемщиков это востребованный продукт, и основным фактором спроса на него является расширение лимитов по кредиту в 2-4 раза. В условиях изменившегося рынка это гораздо более актуально для клиентов. Мы ожидаем, что новые условия госпрограммы поддержат весь рынок ипотеки и уже во втором квартале она займет до 80% в общем объеме выдач. Модернизация госпрограммы станет стимулом и для дальнейшего развития строительного сегмента. Она позволит успешно завершить текущие и запустить новые девелоперские проекты, а также сохранить занятость населения как в "стройке", так и смежных отраслях", – заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

В рамках ипотеки с господдержкой для новостроек ВТБ предлагает своим клиентам дисконт в размере 0,3 пп при использовании сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Максимальная сумма кредита увеличена с 3 до 12 млн рублей для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов РФ она достигла 6 млн рублей.

По "семейной ипотеке" кредиты в ВТБ теперь доступны по ставке от 5,7% (от 4,7% – в ДФО), а по "Дальневосточной" – от 1,7% с учетом дисконта 0,3 пп (по аналогии с основной госпрограммой). Максимальные суммы кредитов для семей с детьми идентичны лимитам, установленным для ипотеки с господдержкой, по "Дальневосточной ипотеке" – до 6 млн рублей. Клиенты, получившие одобрение по этим двум программам до 7 апреля, смогут провести сделку на прежних условиях до 15 апреля включительно.

Минимальный первый взнос по всем льготным программам составляет 15% от стоимости недвижимости. Срок кредитования по ипотеке с господдержкой и "семейной ипотеке" составляет 30 лет, по "Дальневосточной" – 20 лет.

Как ранее прогнозировал ВТБ, за счет расширения количества потенциальных заёмщиков обновленная госпрограмма позволит банку уже во втором квартале нарастить выдачи льготной ипотеки на 40% – почти до 160 млрд рублей. В первом квартале уже свыше 40% всех продаж ВТБ прошли по таким условиям, а благодаря модернизации господдержки во втором квартале эта доля вырастет вдвое – до 80%.

Всего за первые три месяца 2022 года заемщики ВТБ оформили около 66 тысяч жилищных кредитов на 272 млрд рублей. Это на четверть превышает результат за январь-март прошлого года.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки ВТБ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph