Неделя приемов граждан по вопросам деятельности дачных товариществ пройдет в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Неделя приемов граждан по вопросам деятельности дачных и садоводческих товариществ пройдет в Нижегородской области. Об этом сообщает НРО партии "Единая Россия".

Согласно информации, партия проведет тематическую Неделю приемов граждан по вопросам деятельности дачных и садоводческих товариществ. Она пройдет в партийных общественных приемных и депутатских центрах области с 11 по 15 апреля.

К участию приглашены специалисты территориального управления Росимущества в Нижегородской области, Россреестра, представители общественной организации "Союз садоводов России".

В Неделе примут участие депутаты Госдумы и сенаторы РФ, депутаты Законодательного собрания области и представительных органах муниципальных образований, специалисты отраслевых структур органов местного самоуправления, секретари и партийный актив.

Дистанционный прием граждан и их обращений в региональной общественной приемной будет проводиться по контактам: