Рабочая группа Думы Нижнего Новгорода обозначила проблемы содержания территорий городских лесов Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Первое заседание рабочей группы по подготовке предложений по комплексной очистке территорий, занимаемых городскими лесами прошло 7 апреля. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие председатель постоянной комиссии городской Думы по экологии, руководитель рабочей группы Герман Карачевский, депутат городской Думы Оксана Дектерева, заместитель директора департамента благоустройства администрации города Алексей Краснов, директор МКУ "Нижегородское городское лесничество" Владислав Кукушкин, представители Нижегородского регионального отделения Общероссийской общественной организации Ассоциация юристов России и Молодежной палаты при городской Думе Нижнего Новгорода.

Как стало известно участникам заседания, в соответствии с действующими Правилами санитарной безопасности в лесах, срубленные деревья должны измельчатся, сжигаться или вывозиться в места для переработки древесины. Также деревья могут быть оставлены на перегнивание, что придает городским лесам неопрятный вид.

Владислав Кукушкин пояснил, что стволы приходится оставлять в лесу по двум причинам: часть деревьев не может быть измельчена в имеющихся рубильных установках из-за больших диаметров стволов, а сжечь их можно только в пожаробезопасный период, то есть зимой. Он также озвучил возможное решение данной проблемы, предложив приобрести измельчитель для деревьев больших размеров.

Кроме того, часть земель городских лесничеств не относятся к муниципальной собственности, а имеют категорию неразграниченных. Поэтому рубка аварийных деревьев там пока не производится.

Подводя итоги заседания рабочей группы, Герман Карачевский отметил, что лесопарковые зоны – любимые места отдыха нижегородцев, которые необходимо привести в порядок. Депутаты готовы помогать в решении данной проблемы.

По словам Оксаны Дектеревой, рабочая группа прошла очень конструктивно. В настоящее время городская Дума ждет информацию о технических характеристиках и стоимости измельчительной машины.

СПРАВКА:

В 2021 году на выполнение работ по содержанию городских лесов, общая площадь которых составляет 8814 га, было израсходовано 66,7 млн рублей, на текущий год предусмотрено 78,3 млн рублей.