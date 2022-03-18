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Бизнес

"Росгосстрах" в Нижнем Новгороде застраховал дом на 26 млн рублей

08 апреля 2022 10:41  [104] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

"Росгосстрах" в Нижнем Новгороде застраховал дом на 26 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Нижегородский филиал "Росгосстраха" застраховал по продукту "Коттедж Сервис", расположенный в Богородске двухэтажный кирпичный дом, а также пристроенные к нему веранду и гараж на два машиноместа.

Согласно договору, страховым покрытием защищены конструктив строения, внутренняя отделка и инженерное оборудование. Полис включает полный пакет рисков на случай гибели, утраты или повреждения имущества в результате пожара, залива, стихийных бедствий, наезда транспортных средств, противоправных действий третьих лиц, кражи и т.д
Сумма страховой ответственности "Росгосстраха" составила 26 млн рублей.

"Договор с этим клиентом мы заключили впервые, хотя знакомы с ним давно — рассказывает начальник страхового отдела "Богородск" филиала "Росгосстраха" в Нижегородской области Татьяна Торунова. — Это сотрудник одного из предприятий нашего города, на котором "Росгосcтрах" уже несколько лет подряд страхует имущественные риски, автомобили по каско и продвигает другие виды страхования. За эти годы наш страхователь на практике убедился в клиентоориентированности и надежности нашей компании.

К тому же "Росгосcтрах" страхует имущественные риски граждан уже сто лет, в компании наработан огромный опыт. Поэтому, достроив свой дом, клиент сразу же обратился к нам. Отмечу, что в страховой полис также включены сервисные услуги. Владелец дома может бесплатно воспользоваться помощью специалистов: проверить исправность электропроводки, сантехники и коммуникаций, а также устранить найденные неполадки. Профилактика систем водоснабжения и отопления – это проверенный способ предотвратить заливы или пожар".

Как отметила директор Нижегородского филиала "Росгосстраха" Вера Ранчинская, по итогам 2021 года "Росгосстрах" с долей 46% и сборами более 638 млн рублей занимает на региональном рынке первую позицию в сегменте страхования жилья и имущества граждан. Тем самым филиал компании подтвердил свое лидерство в одном из самых народных и массовых видов страхования.

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Теги:
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