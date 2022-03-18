"Единая Россия" и правительство обеспечат выполнение всех социальных программ Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Единая Россия" и правительство обеспечат выполнение всех социальных программ. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

О выполнении ряда программ - они отражены в народной программе "Единой России", работу над которой партия вела вместе с правительством – премьер-министр Михаил Мишустин рассказал в ходе ежегодного отчета в Госдуме 7 апреля.

Одним из важных направлений совместной работы "Единой России" и правительства является социальная газификация. По словам Михаила Мишустина, число заявок нa бесплатное подключение домовладений к газу превысило 750 тысяч, заключено уже более 300 тысяч договоров.

"И это не просто километры газопроводов. А сотни тысяч семей, которые получат газ. Мы не можем обмануть их ожидания. Всё будет реализовано", - сказал он.

Еще одно направление - развитие первичного звена здравоохранения. В прошлом году свыше тысячи поликлиник в регионах было отремонтировано, закуплено более 37 тысяч единиц медоборудования. Также в субъекты РФ было направлено 5,5 тысяч специальных автомобилей и 1600 машин скорой помощи. В малые населенные пункты поставлено почти 1,5 тысячи передвижных медицинских комплексов. Там осмотры прошли более 3,5 млн человек.

"Надо восстановить плановую помощь в полном объеме, чтобы люди беспрепятственно получали консультации специалистов по всей стране. Важно, чтобы все могли пройти диспансеризации и медицинские осмотры", - добавил он.

Рассказал Михаил Мишустин и об обеспечении школьников младших классов горячим питанием.

"Это не прямая финансовая, но ощутимая помощь семьям, в которых они растут. Особенно, если речь не об одном ребенке, а о нескольких. Говорили об этом недавно нa встрече с фракцией "Единой России". Попросил моего заместителя Татьяну Голикову держать вопрос нa особом контроле", - сказал премьер-министр.

По его словам, в прошлом году в самых разных российских регионах было открыто 324 детских сада, куда пошли более 50 тысяч детей. Кроме того, построено около сотни школ, а к 2025 году будет выполнена задача по строительству не менее 1,3 тысячи новых общеобразовательных организаций. Говоря о планах по капитальному ремонту действующих школ, он заверил, что все задачи будут решены.

Представители фракции "Единой России" адресовали Михаилу Мишустину вопросы, которые больше всего волнуют граждан в связи с введением санкций. В первую очередь, это обеспечение занятости.

Как отметил замруководителя думской фракции партии Андрей Исаев, в России работало 29700 иностранных компаний, которые либо ушли с рынка, либо анонсировали уход. Многие российские предприятия теперь ищут новых клиентов и временно испытывают трудности в выплате зарплат. Он попросил озвучить меры, которые предпринимает Кабмин для решения этих проблем.

"Есть четыре программы льготного кредитования. Отсрочка на 6 месяцев по ФОТ 3.0, это кампания занятости примерно на 740 тысяч человек. Отсрочка по налогу на прибыль для МСП. Для поддержки занятости работников организуем временные работы, 51 млрд рублей направили, 25 млрд рублей выделили на поддержку не менее 400 тысяч человек. Если деятельность будет приостановлена или прекращена по решению иностранцев, возможен переход по срочному договору с возможностью вернуться на прежнее место работы", - сообщил Михаил Мишустин.

Еще один важный вопрос - обеспечение лекарствами. Из-за введенных санкций и нарушения логистических цепочек из аптек пропали импортные препараты, подчеркнул глава думского комитета по здравоохранению Дмитрий Хубезов.

"За 10 лет мы построили 40 новых заводов и производим 77% жизненно важных лекарств. Произвели десятки новых лекарств включая вакцины от ковида. Налаживаем поставки из дружественных Индии, Китая. Упрощаем регистрацию, обращение и лицензирование препаратов. В этом году кратно увеличим выпуск альбумина и иммуноглобулина. В 10 раз должна вырасти доля отечественного рынка", - ответил Михаил Мишустин, говоря о стабилизации ситуации.

Также необходимо решить вопрос регулирования цен и создания ажиотажного спроса на товары, считает глава думского комитета по информации Александр Хинштейн. Он подчеркнул, что нужно бороться с теми, кто пытается нажиться на панических настроениях.

Как отметил премьер-министр, необходимо каждый случай рассматривать отдельно и действовать крайне аккуратно, чтобы не задеть добропорядочных предпринимателей.

"Смотреть, где ингредиентов не хватило, логистика закрыта. Либо это специальные вещи по сговору. Нужно не только следить за ценами, но и использовать поддержку предложения", - подчеркнул Михаил Мишустин.

Он также поддержал инициативу "Единой России" в сфере продовольственной безопасности - о вовлечении большего количества сельхозземель в оборот. По различным оценкам в России примерно 40 млн га заброшенных сельскохозяйственных земель, сообщила зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина.

"Земля должна работать. Это мощнейший ресурс для нашей страны. Вовлечь в оборот нужно более 13 млн га — это то, что обозначено в специальной госпрограмме, на которую выделено 110 млрд рублей до 2024 года. Мы ускорим и упростим вовлечение неиспользуемых земель в оборот. Законопроект уже на площадке Правительства", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Поддержку получило и еще одно предложение - по расширению среднего-профессионального образования и дополнительной подготовке кадров. Для этого будет скорректирована программа "Профессионалитет".

"Мы перестраиваем проект, чтобы готовить специалистов сразу для работодателя. Создадим производственные центры. План на трехлетку - довести до 210 и соединить их с 300 предприятиями. Запущена программа субсидирования найма молодежи, инвалидов, детей сирот", - отметил Михаил Мишустин.

В заключение он поблагодарил фракцию за совместную работу и ответственность, которую она разделяет при принятии решений.

"Фракция "Единой России" берет эту ответственность. Я честно говорю: не вижу разницы в коллегах, которые приходят из фракции, сотрудниках Правительства и органов исполнительной власти. Мы работаем вместе. И дальше будем продолжать вместе работать", - подчеркнул Михаил Мишустин.