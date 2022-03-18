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Политика

Игорь Норенков: "Поддержка региональных бюджетов в ближайшие 2-3 года будет только нарастать и укрепляться"

08 апреля 2022 14:36  [36] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель комитета Заксобрания Нижегородской области по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков прокомментировал вчерашнее выступление премьер-министра РФ Михаила Мишустина перед депутатами Госдумы с отчетом правительства России о проделанной работе.

"С большим интересом прослушал выступление председателя Правительства Михаила Мишустина по итогам 2021 года и его ответы на вопросы депутатов Государственной Думы. Самое важное, что экономика в России выросла – за два пандемийных года она сумела вернуться на допандемийный уровень. Рассматривая прогноз развития Нижегородской области, мы тоже отмечали эти цифры", - заявил Норенков.

"За короткий срок правительством России были приняты меры в связи с санкциями недружественных государств. Важно отметить, что эти меры были не просто продекларированы, но и подкреплены значительными финансовыми ресурсами. Нижегородская область активно участвует в реализации этих мер, потому что наш регион промышленный. Крупные предприятия, средний и малый бизнеса нуждаются в поддержке. Более 40 предприятий Нижегородской области включены в список системообразующих и пользуются федеральными мерами поддержки", - продолжил парламентарий.

"Очень важное решение – это финансовая поддержка регионов. Мы услышали, что 1 трлн рублей – это инфраструктурные бюджетные кредиты, 20 млрд – инфраструктурные облигации, 335 млрд – замещение коммерческого долга бюджетными кредитами и 217 млрд – реструктуризация бюджетных кредитов. Надо сказать, что в этих цифрах значительную долю занимают суммы, которые относятся непосредственно к Нижегородской области.

Инфраструктурные бюджетные кредиты – это крупные проекты, которые были заявлены правительством региона – строительство метро, развитие новых территорий, это IT-кампус, который будет развиваться на территории Нижнего Новгорода. Инфраструктурные облигации – тоже инструмент, в котором мы участвуем непосредственно. Напомню, что правительство Нижегородской области было одним из его инициаторов – Глеб Сергеевич Никитин вышел с инициативой ввести этот инструмент. И мы видим, что эта инициатива не только поддержана, но еще и наполнена финансовыми решениями", - подчеркнул Игорь Норенков.

"Немаловажно и замещение коммерческого долга. Здесь Нижегородская область тоже активно участвует. Губернатор доложил депутатам в марте, что сегодня в регионе все коммерческие кредиты замещены бюджетными кредитами. И, безусловно, очень важна реструктуризация бюджетных кредитов. Мы имеем комфортную возможность направлять высвобождаемые средства на развитие инфраструктуры для обеспечения инвестиционного процесса. Поэтому для регионов это очень важная и значимая информация. Думаю, что поддержка региональных бюджетов в ближайшие 2-3 года будет только нарастать и укрепляться. Это очень важно", - отметил депутат.

"Понравилась уверенность, с которой председатель правительства давал эту информацию. Видна командная работа, все вице-премьеры и министры присутствовали на заседании и получили достаточно высокую оценку – каждый по своему направлению. Депутаты Государственной Думы высоко оценили эту работу, некоторые положения даже встречали аплодисментами. Рекомендую всем ознакомиться с докладом председателя правительства – прочитать текст или посмотреть запись. Это то, как мы будем жить в ближайшее время, с учетом тех решений, которые принимаются в правительстве и в Госдуме", - заключил Игорь Норенков.

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Теги:
Законодательное собрание Правительство РФ экономика
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