Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 11 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Политика
08 апреля 2022 15:50  [64] Артем Кавинов: "Одна из важных задач правительства – развитие сельских территорий"
08 апреля 2022 15:32  [106] Заксобрание Нижегородской области сократило численность госслужащих
08 апреля 2022 14:36  [107] Игорь Норенков: "Поддержка региональных бюджетов в ближайшие 2-3 года будет только нарастать и укрепляться"
08 апреля 2022 12:17  [139] Юрий Станкевич: "Сегодня все понимают сложность периода, и нет недооценки серьезности ситуации"
07 апреля 2022 08:59  [610] Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров внесен в санкционный список США
06 апреля 2022 15:40  [452] Глеб Никитин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Жириновского
06 апреля 2022 13:40  [957] Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался после тяжёлой болезни
06 апреля 2022 12:36  [461] Экспертный совет "Единой России" одобрил ряд законопроектов
06 апреля 2022 10:34  [391] Евгений Семенов: "У Глеба Никитина существует высокий уровень доверия со стороны руководства России"
06 апреля 2022 10:15  [1360] Александр Прудник: "У Глеба Никитина есть политическое будущее"
Политика

Артем Кавинов: "Одна из важных задач правительства – развитие сельских территорий"

08 апреля 2022 15:50  [64] Политика
Артем Кавинов

Артем Кавинов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Одна из важных задач правительства – развитие сельских территорий", - заявил депутат Госдумы РФ ("Единая Россия") Артем Кавинов, комментируя отчет правительства РФ, который представил премьер-министр Михаил Мишустин.

"На пленарном заседании Госдумы рассмотрели отчет правительства РФ за 2021 год. Почти за пять часов обсудили результаты решений по поддержке граждан и экономики, а также меры по минимизации влияния санкций на развитие страны. Убедился - правительство России принимает беспрецедентные меры по поддержке регионов. Главное – пользоваться всеми предоставляемыми возможностями и финансовыми инструментами. 30 регионов, среди которых и наша, Нижегородская, область, уже смогли заместить свыше 300 миллиардов рублей коммерческого долга бюджетными кредитами. А это дополнительная экономия бюджета", - сказал он.

По словам Артема Кавинова, одна из важных задач правительства – развитие сельских территорий и освоение более 13 млн гектаров земли.

"Согласен, земля должна работать. А на земле должны работать люди, с хорошей зарплатой и условиями проживания. Поэтому не обошли стороной вопрос социальной газификации. Тема для нашего северного округа, для развития наших северных районов - одна из ключевых. В регионе программа идет полным ходом. Более 14 500 заявок направили жители Нижегородской области. До 2 200 домовладений газ был бесплатно доведен еще в 2021 году. В правительстве РФ еще раз подтвердили - все планы по бесплатному подключению к газу будут реализованы. Еще одним стимулом развития сельскохозяйственной отрасли стала программа сельской ипотеки по низкой ставке – до 3 процентов. На программу дополнительно будет выделено 7 миллиардов рублей. Выделено и дополнительное финансирование на строительство дорог - 120 миллиардов, которые помогут с опережением достичь поставленных целей", - добавил депутат Госдумы РФ.

Он напомнил, что Михаил Мишустин сообщил о выделении финансирования на восемь ИТ-кампусов мирового уровня в России, в том числе в Нижнем Новгороде.

"Знаю, каких усилий требовалось губернатору Глебу Никитину, чтобы получить такую поддержку на федеральном уровне. В итоге необходимые средства на эти цели Нижегородская область получит одной из первых", - сказал Артем Кавинов.

Депутат Госдумы подчеркнул, что работы с учетом сложных условий и веденных санкций предстоит много.

"Это и выполнение всех социальных программ, и обеспечение стабильной работы наших предприятий, и строительство крупных инфраструктурных объектов, и капремонт школ, и обновление школьного автопарка, и поддержка среднего и малого бизнеса. И мы готовы ее выполнять и реализовывать, вместе с правительством страны, коллегами-однопартийцами в Госдуме, единой командой", - резюмировал он.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Артём Кавинов Мнения
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph