Артем Кавинов: "Одна из важных задач правительства – развитие сельских территорий" Политика

Артем Кавинов Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Одна из важных задач правительства – развитие сельских территорий", - заявил депутат Госдумы РФ ("Единая Россия") Артем Кавинов, комментируя отчет правительства РФ, который представил премьер-министр Михаил Мишустин.

"На пленарном заседании Госдумы рассмотрели отчет правительства РФ за 2021 год. Почти за пять часов обсудили результаты решений по поддержке граждан и экономики, а также меры по минимизации влияния санкций на развитие страны. Убедился - правительство России принимает беспрецедентные меры по поддержке регионов. Главное – пользоваться всеми предоставляемыми возможностями и финансовыми инструментами. 30 регионов, среди которых и наша, Нижегородская, область, уже смогли заместить свыше 300 миллиардов рублей коммерческого долга бюджетными кредитами. А это дополнительная экономия бюджета", - сказал он.

По словам Артема Кавинова, одна из важных задач правительства – развитие сельских территорий и освоение более 13 млн гектаров земли.

"Согласен, земля должна работать. А на земле должны работать люди, с хорошей зарплатой и условиями проживания. Поэтому не обошли стороной вопрос социальной газификации. Тема для нашего северного округа, для развития наших северных районов - одна из ключевых. В регионе программа идет полным ходом. Более 14 500 заявок направили жители Нижегородской области. До 2 200 домовладений газ был бесплатно доведен еще в 2021 году. В правительстве РФ еще раз подтвердили - все планы по бесплатному подключению к газу будут реализованы. Еще одним стимулом развития сельскохозяйственной отрасли стала программа сельской ипотеки по низкой ставке – до 3 процентов. На программу дополнительно будет выделено 7 миллиардов рублей. Выделено и дополнительное финансирование на строительство дорог - 120 миллиардов, которые помогут с опережением достичь поставленных целей", - добавил депутат Госдумы РФ.

Он напомнил, что Михаил Мишустин сообщил о выделении финансирования на восемь ИТ-кампусов мирового уровня в России, в том числе в Нижнем Новгороде.

"Знаю, каких усилий требовалось губернатору Глебу Никитину, чтобы получить такую поддержку на федеральном уровне. В итоге необходимые средства на эти цели Нижегородская область получит одной из первых", - сказал Артем Кавинов.

Депутат Госдумы подчеркнул, что работы с учетом сложных условий и веденных санкций предстоит много.

"Это и выполнение всех социальных программ, и обеспечение стабильной работы наших предприятий, и строительство крупных инфраструктурных объектов, и капремонт школ, и обновление школьного автопарка, и поддержка среднего и малого бизнеса. И мы готовы ее выполнять и реализовывать, вместе с правительством страны, коллегами-однопартийцами в Госдуме, единой командой", - резюмировал он.