Двое взрослых и трое детей пострадали в ДТП в Кстовском районе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Двое взрослых и трое детей пострадали в ДТП в Кстовском районе. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, авария произошла 10 апреля в 19:00 на 7 км автодороги обход г. Кстово в Кстовском районе.

33-летний водитель иномарки Fiat при обгоне не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. После этого он совершил столкновение с автомобилем Volkswagen.

В результате ДТП пострадал водитель первого автомобиля и пассажиры Volkswagen. 33-летний мужчина, 30-летняя женщина и трое детей: 10-ти, 6-ти и 3-х лет были доставлены в больницу с разными травмами.