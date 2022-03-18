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Двое взрослых и трое детей пострадали в ДТП в Кстовском районе. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, авария произошла 10 апреля в 19:00 на 7 км автодороги обход г. Кстово в Кстовском районе.
33-летний водитель иномарки Fiat при обгоне не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. После этого он совершил столкновение с автомобилем Volkswagen.
В результате ДТП пострадал водитель первого автомобиля и пассажиры Volkswagen. 33-летний мужчина, 30-летняя женщина и трое детей: 10-ти, 6-ти и 3-х лет были доставлены в больницу с разными травмами.
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