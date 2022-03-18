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Бизнес

Клиенты ВТБ вернули 100 млн рублей через упрощенный налоговый вычет

11 апреля 2022 11:53  [86] Бизнес

Фото: пресс-служба банка

Клиенты ВТБ вернули 100 млн рублей через упрощенный налоговый вычет. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, клиенты ВТБ уже вернули 100 млн рублей налогов в виде имущественного вычета с помощью ВТБ Онлайн. Сервисом упрощенного возврата налогов на имущество воспользовались более 17 тысяч человек.

В 2021 году клиенты банка первыми и единственными в России получили возможность оформить онлайн налоговой вычет по индивидуальному инвестиционному счету и имущественный вычет для ипотечных клиентов.

Бесплатный сервис позволяет ипотечным клиентам ВТБ существенно упростить и ускорить получение налоговых вычетов без оформления бумажных документов и посещения отделений банка и налоговой службы. Для этого достаточно зайти в раздел "Госуслуги" в ВТБ Онлайн и оформить заявку, после чего банк самостоятельно направляет документы в налоговые органы. Затем нужно подписать заявление на сайте ФНС и подтвердить получение вычета.

С момента запуска в ноябре 2021 года свыше 17 тысяч ипотечных клиентов ВТБ подали заявки онлайн через упрощенный сервис возврата налогов за имущество и проценты по ипотеке. В общей сложности более 100 млн рублей уже зачислились на счета клиентов. Средняя сумма вычета составила порядка 60 тысяч рублей, а средний срок от подачи заявки до зачисления – 26 дней вместо стандартных 4 месяцев.

"ВТБ запустил полностью дистанционный сервис по оформлению имущественного вычета в ВТБ Онлайн в ноябре прошлого года. В марте этот функционал стал доступен для возврата налога по сделкам, заключенным в 2021 году. Мы видим растущий интерес к услуге. За первую неделю апреля ежедневно заявки оформляют по 500 клиентов. Ожидаем, что до конца года услугой воспользуется порядка 35 тысяч клиентов, которые в результате вернут свыше 2 млрд рублей налогов по упрощенной схеме", - комментирует Святослав Агеев, начальник управления "Государственные услуги" ВТБ.

Кроме того, пользователи ВТБ Онлайн могут в несколько кликов распорядиться материнским капиталом в пользу ипотеки без визита в офис. На погашение ипотечного кредита средствами материнского капитала клиенты ВТБ за два года направили 11 млрд рублей.

Заемщики оформили свыше 30 тыяч заявлений в офисной сети и онлайн-каналах банка, при этом сегодня уже 60% пользователей распоряжаются маткапиталом в пользу ипотеки дистанционно - в ВТБ Онлайн.

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Теги:
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