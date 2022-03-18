Премьера спектакля "Несказки" состоится в нижегородском театре "Комедiя" Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Премьера спектакля "Несказки" состоится в нижегородском театре "Комедiя" 17 апреля. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, в основу спектакля легли 6 сказок Александра Пушкина.



"Эти сказки мы услышали в детстве, они стали первой в жизни встречей с литературой, которая определила наши главные ценности. Тогда — захватывающие истории о чудесах, сейчас — повод для анализа прожитого. Создатели спектакля ищут возможность для высказывания каждого персонажа. Мы все знаем, что произошло, но можем только догадываться, что они чувствовали. Это путешествие без начала и конца по снам русского человека, одержимого поиском того самого загадочного "русского духа", - отмечают организаторы.

Режиссер Иван Комаров предлагает зрителям альтернативную историю возникновения пушкинских сказок.

Режиссер-постановщик – Иван Комаров

Художник-постановщик, художник по костюмам – Юлия Ветрова

Художник по свету – Максим Бирюков

Композитор – Роман Жауров

Хореограф – Анна Закусова

В ролях: засл.арт.РФ Елена Ерина, Игорь Смеловский, Александр Калугин, Ольга Бубнова, Валерий Еруков, Иван Гапонов, Алёна Щеблева, Юлия Палагина, Дмитрий Кальгин, Алина Гобярите, Светлана Тюльпанова, Екатерина Соколова, Руслан Строголев, Мария Оболенская, Екатерина Сергеева, Алёна Баранова, Владислав Тарнов, Илья Попенков, Елена Ербакова.

