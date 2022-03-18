Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 11 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Культура и отдых
11 апреля 2022 14:15  [26] Премьера спектакля "Несказки" состоится в нижегородском театре "Комедiя"
09 апреля 2022 13:33  [622] Нижегородские преподаватели музыки возглавили рейтинг педагогов для участия в программе центра "Сириус"
08 апреля 2022 11:53  [583] Объявлен скорректированный line up нижегородского фестиваля "Рок чистой воды" 30 июля
07 апреля 2022 10:22  [829] Еще 10 нижегородских учреждений культуры присоединились к проекту "Пушкинская карта"
06 апреля 2022 18:30  [722] Гастроли Орловского академического театра пройдут в Нижнем Новгороде с 13 по 17 апреля
06 апреля 2022 15:07  [1664] "Тотальный диктант" в Нижнем Новгороде пройдет на 32 площадках
06 апреля 2022 13:22  [567] "Большие гастроли" Московского Губернского театра пройдут в Нижнем Новгороде 7-9 апреля
05 апреля 2022 10:17  [544] Мулинскую библиотеку в Нижегородской области модернизируют
04 апреля 2022 17:53  [721] Глеб Никитин поздравил Анатолия Фирстова с присвоением звания Народного артиста РФ
04 апреля 2022 17:04  [1740] Фестиваль театральных комедий "Комедия-fest" пройдет осенью 2022 года в Нижнем Новгороде
Культура и отдых

Премьера спектакля "Несказки" состоится в нижегородском театре "Комедiя"

11 апреля 2022 14:15  [26] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Премьера спектакля "Несказки" состоится в нижегородском театре "Комедiя" 17 апреля. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, в основу спектакля легли 6 сказок Александра Пушкина.
 
"Эти сказки мы услышали в детстве, они стали первой в жизни встречей с литературой, которая определила наши главные ценности. Тогда — захватывающие истории о чудесах, сейчас — повод для анализа прожитого. Создатели спектакля ищут возможность для высказывания каждого персонажа. Мы все знаем, что произошло, но можем только догадываться, что они чувствовали. Это путешествие без начала и конца по снам русского человека, одержимого поиском того самого загадочного "русского духа", - отмечают организаторы.
 Режиссер Иван Комаров предлагает зрителям альтернативную историю возникновения пушкинских сказок.

Режиссер-постановщик – Иван Комаров
Художник-постановщик, художник по костюмам  – Юлия Ветрова
Художник по свету – Максим Бирюков
Композитор – Роман Жауров
Хореограф – Анна Закусова

В ролях: засл.арт.РФ Елена Ерина, Игорь Смеловский, Александр Калугин, Ольга Бубнова, Валерий Еруков, Иван Гапонов, Алёна Щеблева, Юлия Палагина, Дмитрий Кальгин, Алина Гобярите, Светлана Тюльпанова, Екатерина Соколова, Руслан Строголев, Мария Оболенская, Екатерина Сергеева, Алёна Баранова, Владислав Тарнов, Илья Попенков, Елена Ербакова.
 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Театры
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph