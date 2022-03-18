Роспотребнадзор проверит магазин "SPAR" в Дзержинске после жалоб на тараканов Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Роспотребнадзор проверит магазин "SPAR" в Дзержинске после жалоб на тараканов. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на ведомство.

Согласно информации, в Роспотребнадзор поступило несколько обращений от жителей и СМИ по поводу тараканов в свиных отбивных в одном из магазинов Дзержинска.

В ближайшее время ведомство проведет проверку в магазине после согласования с прокуратурой.

Ранее сообщалось, что нижегородский SPAR примет меры по обеспечению соблюдения требований трудового законодательства.